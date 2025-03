El Abanca Ademar quiere la revancha ante el colista

Borja Pérez Sábado, 1 de marzo 2025, 13:17 Comenta Compartir

Tiempo de venganza para el Abanca Ademar. Los de Dani Gordo, que llegan a esta jornada tras dos semanas parados por no haber podido disputar el pasado choque ante el FC Barcelona, buscarán su tercer triunfo consecutivo. Y lo harán este domingo (18:00 horas) ante Bada Huesca, el colista de la categoría, que solo suma tres victorias en todo el curso, pero una fue en el palacio ante los maristas (23-25).

La victoria del Atlético Valladolid este viernes ante Granollers deja aún más abierta la lucha por Europa en la que están metidos de lleno los leoneses. El equipo de Dani Gordo, de hecho, empataría a puntos con el cuadro catalán en caso de ganar y adelantaría a Atlético Valladolid y Bidasoa Irún, en función del resultado que saquen los vascos de su partido. Bada Huesca, por su parte, se mantiene último con tan solo siete puntos, a tres de la permanencia que marca Guadalajara.

Una ausencia de peso

No estarán todas las piezas disponibles de cara a este partido para Dani Gordo, que tendrá que lidiar con la importante baja de Adrián Fernández. El central, tras recibir un golpe en el duelo ante el Villa de Aranda, no se ha recuperado en estas dos semanas y no formará parte de la expedición ademarista. Se une así a la lesión de larga duración de Popovic.

La baja de Adrián Fernández dejará en la dirección del juego a Rodri Pérez Arce y a Javi Miñambres, que deberán mostrar una buena versión para acelerar los ataques del Abanca Ademar en Huesca e imponer el plan de Dani Gordo. También será necesaria la aportación de los extremos para superar la escasa cifra de 23 goles del partido de la primera vuelta.

El colista no ha dicho la última palabra

La realidad es que Bada Huesca es el peor equipo de la categoría, o al menos eso es lo que reflejan los números. Sin embargo, los partidos de los oscenses muestran una realidad muy diferente a la que podría parecer, pues acostumbran a pelear mucho cada partido. Un buen argumento para sostener esta tesis es el último enfrentamiento en casa ante Bidasoa Irún, rival del Abanca Ademar por Europa, que se llevó los dos puntos por la mínima (25-26).

Uno de los nombres más destacados del cuadro de Huesca es el de Daniel Arguillas, guardián encargado de defender su portería en los partidos. El portero ya mostró su valía en la primera vuelta en León, donde firmó 15 paradas y un porcentaje del cuarenta por ciento para llevar en volandas a su equipo hacia el primer triunfo de la temporada.

Bada Huesca sabe que las opciones de permanencia pasan por hacerse fuertes en casa y no pondrán las cosas nada fáciles a los de Dani Gordo. A pesar de ello, el Abanca Ademar sigue sin perder en este 2025 y quiere aprovechar el buen momento anímico para seguir dando pasos firmes en la competición liguera.