La Denominación de Origen León entrega la recaudación de la fiesta benéfca 'Wine not?' a Alcordanza La asociación de enfermos de alzhéimer de Valencia de Don Juan recibe los 2.608 euros recaudado en Espacio Vías el pasado día 15 LEONOTICIAS León Miércoles, 28 noviembre 2018, 19:30

La Denominación de Origen León hizo entrega de la recaudación de la fiesta benéfica celebrada en Espacio Vías el pasado día 15 de noviembre a Alcordanza, la asociación de familiares y enfermos de Valencia de Don Juan, con la que el Consejo Regulador de los vinos del sur de la provincia colabora habitualmente.

El presidente del órgano rector, Rafael Blanco, arropado en ese momento por la mayoría de los miembros del pleno, hizo entrega de los 2.608 euros recaudados enla taquilla del recinto y por las diversas actvidades organizadas durante la noche a la secretaria y a la gerente de Alcordanza, Reyes Fernández Pastrana y Sara Mansilla Álvarez, respectvamente.

Wine not?, la fiesta joven que reunió en Espacio Vías a medio millar de jóvenes, fue el momento elegido por la Denominación de Origen León para celebrar el cambio de nombre y anunciar el contenido del mensaje que se escondía tras la misteriosa campaña #I do León, cuyo objetvo, desde el anonimato, era «hacer una llamada a la conciencia social y apelar al orgullo de los leoneses para espolear su capacidad de construir el progreso, transmitendo al mismo tempo la idea de que el futuro no está escrito y que puede ser francamente mucho mejor que el presente en todos los sentdos si nos unimos en un sentmiento común y mantenemos el empeño compartdo de hacer León».