Una serie de televisión narrará la vida de Joaquín Sabina Joaquín Sabina durante un concierto en Madrid, el pasado mes de junio. / Efe La compañía Sony también llevará a la pequeña pantalla el 'biopic' de Isabel Pantoja, dos estrenos que están previstos para 2020 MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Jueves, 15 noviembre 2018, 17:16

Con una vida que siempre ha oscilado entre la realidad, la ficción y lo que narra entre acorde y acorde, al cantante Joaquín Sabina solo le faltaba tener su propia serie. Eso han debido pensar en la compañía Sony Music España, que acaba de firmar un acuerdo para desarrollar una ficción de televisión centrada en la biografía del músico de Úbeda (Jaén).

De momento, pocos detalles se conocen. Su estreno está previsto en algún punto del año 2020, a la espera de «nuevos proyectos y formatos» basados «principalmente» en los artistas en cartera de la compañía discográfica. Aún no han elegido el título ni quién interpretará al autor de 'Princesa' o 'Donde habita el olvido'. Tampoco si la serie durará 90 minutos o «lo que durán dos peces de hielo en un 'whisky on the rocks'».

Al frente se encontrará Manuel Ríos, que participó en otros biopics como 'Raphael: una historia de superación personal' o 'Maradona, la mano de Dios'. Y que ahora liderará al equipo de los guionistas de este nuevo trabajo

Así lo ha anticipado este miércoles en el marco del MIP Cancún -una de las mayores ferias de contenidos audiovisuales del mundo- el presidente de Sony Music España, José María Barbat, en compañía de Francisco Cordero y Oriol Uría, productores ejecutivos de BTF Media.

Con autorización de Isabel Pantoja

A estas dos compañías se unirá Endemol Shine Boomdog como coproductora en el caso de la serie dedicada a Sabina. Fruto de dicha alianza está prevista la creación de otra ficción en torno a la cantante Isabel Pantoja, que contará con la autorización de la propia tonadillera.

La moda de crear series o 'biopics' sobre cantantes y músicos tiene un origen, el éxito de la ficción biográfica del mexicano Luis Miguel, cuyo éxito ha servido para que esta renueve por una segunda temporada.