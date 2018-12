Polémica en 'Gran Hermano VIP': Aramís Fuster amenaza con «pegar dos hostias» a una concursante La vidente justificó sus palabras y evitó pedir disculpas pese a la insistencia de Jorge Javier Vázquez JUANFRAN MORENO Madrid Viernes, 7 diciembre 2018, 14:34

'Gran Hermano VIP' entra en su recta final con una nueva polémica bajo el brazo. La vidente Aramís Fuster amenazó con «pegar dos hostias» a otra de las concursantes del programa, Miriam Saavedra, tras salvarse de la expulsión al recibir el apoyo mayoritario de la audiencia.

Con el 67,1% de los votos, los espectadores del 'reality' de Telecinco decidieron que Mónica Hoyos fuera la concursante expulsada de la noche. En ese momento, Aramís mostró en plató su disconformidad con la decisión y, visiblemente alterada, se levantó para atacar a Miriam. «Te digo una cosa. Si yo hubiera estado ahí, le hubiera pegado a esta dos hostias con la mano abierta», aseguró entre los abucheos del público.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez se acercó para afearle sus declaraciones. «Perderé la razón. Pero las dos hostias no se las quita ni Dios», insistió la ex concursante del programa. No obstante, Fuster evitó pedir disculpas e intentó argumentar sus amenazas. «Me parece una falta de respeto haber ofrecido este espectáculo», apuntó.

«No, eso no. Eres muy inteligente y no me gusta que digas esas cosas porque pierdes la razón», le replicó el presentador catalán. Pero la vidente continuó con sus justificaciones: «Yo es que soy muy pegona. Me pego hasta a mí misma algunas veces. A mí me han pegado mucho también», aseveró. «Si tú los has sufrido no deberías decir cosas así», le recomendó el catalán.

No es la primera vez que Aramís muestra sus malas formas con Miriam Saavedra, la participante favorita para ganar 'Gran Hermano VIP'. Durante su estancia en la casa, la bruja más famosa de la televisión gritó a la peruana provocando una de las broncas más duras de la edición. «¡Que te calles, diablo de los cojones! Eres asquerosa, diablo más que diablo. Desgraciada», exclamó durante una de las galas.

El concurso entra en su recta final

Miriam también tuvo este jueves un agrio enfrentamiento con Mónica Hoyos, su archienemiga dentro de la casa. Durante la gala, la dirección del programa les reunió en una sala y les puso vídeos de sus peleas e insultos. Lejos de la reconciliación, la tensión y los gritos aumentaron por momentos. «Me voy superada por este espectáculo de mentiras. No puedo más», afirmó Hoyos tras recibir la noticia de la expulsión.

En plató, la ex de Carlos Lozano se derrumbó durante su entrevista con Jorge Javier. «No he cumplido todas mis expectativas. El concurso ha sido incómodo para mí y no he podido hacer todo lo que podía», explicó. «No me ha gustado tu manera de comportarte, pero te he cogido cariño durante 'Gran Hermano VIP'», declaraba el presentador catalán.

A dos semanas para cerrar la casa de Guadalix de la Sierra, 'Gran Hermano VIP' ya ha elegido a sus finalistas: Asraf, Koala, Miriam y Suso. El próximo jueves, el menos votado de los cuatro se irá del 'reality' y la audiencia elegirá al ganador entre tres concursantes.