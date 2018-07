Batwoman será la primera serie de televisión con una superheroína protagonista abiertamente lesbiana Viñeta de una de las historias de Batwoman. / DC Kate Kane se incorpora a las historias de personajes de DC que nutren a The CW R. C. Jueves, 19 julio 2018, 01:22

La televisión estadounidense se ha ido abriendo lentamente hacia las sensibilidades LTGBI, pero hasta ahora no habían dado el paso de presentar a un protagonista abiertamente homosexual. El paso lo ha dado The CW, una cadena en abierto que cuenta con varias series basadas en personajes de DC con el respaldo de Warner que ha elegido a Batwoman para abrir una nueva vía de posibilidades.

Será Caroline Dries, guionista de 'Smallville' y 'Crónicas vampíricas', quien escribirá y producirá un proyecto enlazado con 'The Flash', 'Arrow', 'Legends of Tomorrow' y 'Supergirl' (de la misma cadena). Se desconoce quién será la actriz que encarne en papel, pero en diciembre de 2018 ya se conocerá su rostro durante el clásico capítulo de reunión de series para los finales de año.

Desde que se relanzara el personaje en 2010, la justiciera Kate Kane (la identidad real de 'Batwoman') tiene un perfil más oscuro y callejero que otros superhéroes y es abiertamente homosexual (sus relaciones románticas con otras mujeres ya se han mostrado en los cómics que ha editado en España ECC). Es uno de los superhéroes sin tapujos a la hora de hablar y la pelirroja parece destinada a ocupar un hueco entre las luchas sociales de la ciudad del hombre murciélago. «Tendrá que derrotar sus propios demonios antes de convertirse en la heroína que Gotham necesita», señala en un comunicado The CW.

Aunque ya hay algunos secundarios LGTBI en la propia 'Arrow' (Alex Danvers), el precedente de superheroína protagonista en televisión es 'Xena, la princesa guerrera' (1995). Aunque nunca se mostró abiertamente como una lesbiana, la actriz Lucy Lawless ha reconocido en varias ocasiones que el personaje debe ser interpretado en ese sentido. «Siempre hubo dudas acerca de si podría serlo o no, pero cuando se rodó aquel goteo de agua entre sus labios en la última escena, lo tuve claro. No se trataba solo de que Xena fuera bisexual o que en cierto modo le gustase su amiga y bromease con ella, sino que entonces pensé: 'No hombre, ellas están casadas'», dijo en una entrevista tras la finalización de la serie. De hecho, en la nueva versión que prepara la NBC de Xena se mostrará su relación homosexual con Gabrielle, su compañera de aventuras.

También pueden encontrarse otras referencias en las series de los años 90, como la japonesa 'Sailor Moon' (1992). Dos de las guerreras, Sailor Neptuno y Sailor Urano, tenían una clara relación romántica, pero en Estados Unidos se optó por presentarlas como primas para que su cercanía fuera explicada de otra manera.