José Porcel: «Esta función está llena de esfuerzo, energía e improvisación» El bailaor y coreógrafo sevillano durante el espectáculo 'Porcel'. El bailaor y coreógrafo sevillano llega por primera vez a León con un espectáculo en solitario en el que el artista se entrega a su arte sin salir en ningún momento de escena LEONOTICIAS León Viernes, 20 septiembre 2019, 14:22

El bailaor y coreógrafo sevillano José Porcel llega por primera vez a León para presentar su primer espectáculo en solitario. Después de más de 25 años de profesión, el auditorio dará cobijo a una función íntima que «representa un gran reto personal» dentro de su larga trayectoria profesional. La ilusión por subirse al escenario de la capital leonesa es latente, en una función en el que el artista se entrega a su arte sin salir en ningún momento de escena.

Este domingo, 22 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, «todo lo adquirido en mi vida artística, sin efectismos y toda la verdad que siento, rodeado de grandes profesionales de los cuales sigo aprendiendo» se suben a las tablas del auditorio.

José Porcel Día: domingo, 22 de septiembre Hora: 19.00 horas Lugar. Auditorio de León Precio: 18 euros la platea y 15 euros el anfiteatro.

¿Cómo afronta llegar a León?

Llego con mucha ilusión a León porque es la primera vez que voy a actuar aquí después de 30 años de carrera musical. Este espectáculo que ya lleva dos años de gira, es el más íntimo que hago en mi carrera y es uno de los que más me está marcando desde que tengo compañía propia. La función está llena de esfuerzo, de energía, de improvisación, en definitiva de reacciones del momento que hacen que no haya un espectáculo igual. Casi una hora y media en la que no abandono el escenario.

¿Qué suponen afrontar un espectáculo en solitario?

Era un reto personal, es cierto que ahora se lleva este tipo de espectáculos porque tal y como está la industria no puedes traer una compañía grande. Me apetecía mucho hacerlo, lleva una preparación milimétrica. Cada vez que tengo que hacer Porcel tengo que estar 15 días preparándome para cada función.

¿Cuánto de improvisación hay?

Siendo conscientes de que hay un esquema, un guion, una dirección, sí que se improvisa. De hecho la mitad del espectáculo va improvisado, con lo cual cada función es especial donde tienes días malos y buenos. El estado anímico es muy importante a la hora de improvisar.

¿Qué esperas de un público como el de León?

El arte del flamenco sale del interior, es tan enérgico, al público no le vas a engañar, con independencia de donde sea. Cuando yo voy al teatro me quiero ir satisfecho por disfrutar del artes, y este es un espectáculo de ese tipo. Es muy sensitivo y sea en el norte en el sur, llega a todos los públicos.

¿Cómo está el flamenco actualmente?

El flamenco está en estado crítico, pero no sólo este estilo en general todo la cultura. Estamos a años luz de Europa y por mucho que nos queremos comparar con ellos, según pasas los pirineos la inversión aumenta. La gente no va al teatro, a los museos o la ópera, no se educa en este tipo de valores a los niños y como consecuencia en 20 años veo que estaremos peor.

¿Cómo valora el 'Ballet Flamenco'?

Yo no soy una persona de fusión, mis espectáculos son tradicionales. La vida evoluciona y no puedes salir como salías antes a bailar, todos queremos tener móviles buenos y aquí pasa lo mismo, los instrumentos, el sonido son mucho mejores; no nos podemos quedar estancados. Pero luego lo que tu ejecutes y la forma de desarrollar la danza sí que es tradicional totalmente.