'The Hole' llega con una precuela que llevará a León a la Nochevieja de 1979 Imagen del elenco del espectáculo. El tercer show de la compañía, que ya ha recibido más de dos millones de espectadores, contará con 23 artistas y será una mezcla de cabaret, circo y burlesque RUBÉN FARIÑAS León Lunes, 3 junio 2019, 13:41

León regresa al inicio de la década de los 80. En concreto lo hará a la Nochevieja de 1979 para festejar el cambio de año desde la discoteca Studio 54 de Nueva York.

The Hole 'Zero' llega como precuela de este espectáculo que ya ha recibido más de dos millones de espectadores y que ha recorrido decenas ciudades por todo el mundo.

En esta ocasión, el show refleja un cabaret, circo y burlesque donde no se abandona la picaresca y el punto canalla de otras ediciones. «La inspiración llega en el ambiente de guateque de la década de los 70 y 80», afirma la responsable de relaciones externas de Lets Go, la promotora que cuenta con otros espectáculos como El Jovencito Frankenstein o La Familia Adams.

23 artistas saldrán al escenario entre cantantes, actores de circo y bailarinas para hacer disfrutar de un show de altísima calidad y que no dejará indiferente a los espectadores.

Un éxito internacional

La Terremoto de Alcorcón, Cristina Medina y Sharon serán las maestras de ceremonia en León de la tercera edición de The Hole. Y es que, desde 2011, la compañía ha llegado en dos otras dos ocasiones a la capital.

En su gira, The Hole 'Zero' ha visitado 120 ciudades, en formato carpa y teatro, y en algunas han doblado fechas al lograr varios 'sold out'. «Esto es un no parar y vamos a seguir con ello», recuerda la organización.

Una carpa en la explanada de la Junta será el lugar donde los leoneses puedan disfrutar de un espectáculo que llegará a la ciudad del 13 al 23 de junio y cuyas entradas ya se pueden adquirir a través de su página web.

Las funciones serán dobles los viernes, sábado y domingo y una única sesión el resto de días de la semana.