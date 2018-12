Dani Martínez: «Sigo de cerca la actualidad de León gracias a periódicos como leonoticas» Cartel del nuevo espectáculo del leonés Dani Martínez. El cómico leonés regresa a la que es su casa este 21 y 22 de diciembre, para presentar en el Auditorio Ciudad de León su nuevo espectáculo, ¡Ya lo digo yo! S. FERNÁNDEZ León Jueves, 20 diciembre 2018, 10:33

Si alguien no necesita presentación en León ese es Dani Martínez, el cómico leonés es alguien querido y conocido en estas tierras, ahora, este artista regresa a la capital leonesa, este viernes y sábado 21 y 22 de diciembre, para presentar en el Auditorio Ciudad de León su nuevo espectáculo, ¡Ya lo digo yo!. Un monologo moderno e innovador donde la improvisación ocupa una gran parte del evento. Un espectáculo en el que cada función es diferente, por eso en este como no podía ser de otra manera León estará presente. Antes de subirse al escenario este leonés, que nunca se ha desprendido de sus raíces, mantiene una distendida conversación con leonoticias.

Llega a su casa, León, para presentar su nuevo espectáculo, ¿Cuáles son las claves de este nuevo show?

Lo he estado preparando durante cinco meses, me ha llevado mucha elaboración porque incluyo mucho vídeo, música, imito voces, hago doblaje en directo e interactúo mucho con el público. Es un show muy completo, en las actuaciones que ya he tenido me he dado cuenta de que todo está perfectamente encajado donde cada cinco minutos pasan cosas diferentes. Voy a estar varios años con esto porque no sé cómo superarlo. Las expectativas eran buenas y al probarlo funciona muy bien.

Muchos cómicos aguantan con un mismo espectáculo durante mucho tiempo pero usted cambia con frecuencia…

Es verdad, hay gente que me ha dicho que debería alargarlos más, porque yo lo máximo que he estado con la misma función han sido tres años, pero a partir del tercer año ya empiezo a pensar en el siguiente, me gusta evolucionar y no encasillarme, por lo que me gusta probar pocas nuevas.

Ha sido un cómico de stand up en España, ¿Cómo ha visto la evolución de pasar de los bares a los grandes escenarios?

El haber actuado en salas te da un bagaje que luego al ir a teatros hace que te imponga menos un gran escenario q uno de dimensiones más pequeñas. Entre otras cosas, en un teatro la gente va dispuesta a verte, a pasárselo bien, pero en una sala la mayoría de las veces era con entrada gratuita, entonces había un público mucho más diverso, -unos que iban de acompañante, otros pasaban por ahí, algunos se acercaban porque era gratis-, eso te curtía mucho para lograr captar la atención de todo el mundo, improvisar muy rápido ante las respuesta del público. Esto ha día de hoy lo sigo utilizando, en el programa que presento en Cuatro, El Concurso del Año, tengo una mecánica que tengo que llevar a cabo pero no hay guion, estoy improvisando.

Le vemos en televisión, radio, cine…

Ahora estoy escribiendo una película con un compañero, soy muy curioso y me gusta probar en todos los lados. En esta profesión si eres un 'todoterreno' tienes más posibilidades de que te vaya bien.

¿La inestabilidad de su trabajo hace que se diversifique para tener siempre un refugio?

Realmente yo no hago nada como refugio, todo lo que hago es porque me gusta. Rechazo mucho proyecto de televisión o de cine porque selecciono mucho las cosas que elijo. Yo soy conscientes de la inestabilidad existe, pero yo por ejemplo me fijo en Flo (Florentino Fernández) que es el cómico más multidisciplinar que hay en España.

Iba a ser el protagonista de la Serie SMS y finalmente ocupaste un papel secundario…

En esa serie iba a ser el protagonista principal, al mes de grabación se paró y luego se emitió sin mí. Yo me volví para León y todos los que salían triunfaron. La clave de todo eso es que tienes que creer en ti, es vital que cualquier 'no' no te haga dudar de tus posibilidades. Cuando estas triunfando o cuando estás en la 'mierda' eres el mismo, por eso mi círculo más cercano sigue siendo el de toda la vida, mis amigos de León son mi base desde niño hasta ahora. Yo sigo siendo el Dani de toda la vida, el que vivió en León, estudió en los Agustinos, jugó al baloncesto, sigo siendo ese. Cuando me echaron de esa serie seguí siendo el de siempre y cuando lo 'petaba' con 'Tonterías las Justas', también. La clave es rodearte bien y no perder el norte, si eres tú siempre el éxito o el fracaso lo vas a gestionar bien

Y ahora le queda tiempo para venir a León

Vengo siempre que puedo. Lo hago para cortarme el pelo y ya de paso ver a mi familia ( risas). Lo cierto es que sigo la actualidad de esta provincia gracias a periódicos como leonoticas, y también me gusta estar informado de la situación de mi baloncesto León. Me gusta venir a León porque aquí la gente no me para para pedirme un autógrafos, lo hace para hablar.