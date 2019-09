El poeta Antonio Colinas, Premio LericiPea a toda su trayectoria Antonio Colinas, en una imagen de archivo. / Efe La presidenta del Premio LericiPea Golfo dei Poeti, Lucilla Del Santo, destacó que para ellos el poeta leonés «Colinas es el más grande poeta de España», al intervenir en el acto en el que se anunció el galardón, celebrado en la Embajada de España en Roma EFE Roma Lunes, 16 septiembre 2019, 17:25

El poeta Antonio Colinas es el ganador del prestigioso premio LericiPea «a toda la carrera» en su edición de este año, por ser considerado una de las voces más significativas de la poesía europea de los últimos 50 años, según anunciaron este lunes los organizadores.

Colinas (La Bañeza, León, 1946), es autor de una ininterrumpida producción poética, pero también novela y ensayo, y ha recibido, entre otros galardones, el Premio Nacional de Literatura en 1982, y más recientemente, en 2016, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

La presidenta del Premio LericiPea Golfo dei Poeti, Lucilla Del Santo, destacó que para ellos «Colinas es el más grande poeta de España», al intervenir en el acto en el que se anunció el galardón, celebrado en la Embajada de España en Roma.

«Mi fidelidad a la poesía es incuestionable»

Colinas, en conexión por videoconferencia, agradeció la concesión de «este premio que tanto apuesta por la universalidad de la poesía» y se definió como «un poeta de vocación y también de profesión».

«Mi fidelidad a la poesía es incuestionable, no se puede decir que no haya trabajado. Y en este tiempo en que tanto necesitamos de valores, la poesía acompaña al ser humano desde la noche de los tiempos, la poesía está ligada a los sentimientos humanos, no se puede creer en un mundo sin poesía«, aseguró.

También se mostró emocionado porque este premio coincide con sus 50 años de trabajo desde que comenzó a publicar.

Colinas, que recibirá el galardón el próximo 29 de septiembre en una ceremonia en la localidad de San Terenzo de Lerici, en la Liguria, está muy ligado a Italia, como destacó el embajador de España en este país, Alfonso Dastis.

Profundo conocedor de Italia y su poesía

Profundo conocedor de Italia y de su poesía, ha traducido la obra de Dante y la poesía completa del nobel italiano Salvatore Quasimodo, lo que le valió en 2005 el Premio Nazionale di Traduzione, que otorga el Ministerio de Exteriores italiano, y ha compuesto poemas intensos como «Sepulcro en Tarquinia» (1976).

Adriana Beverini, responsable del premio a la Carrera, dijo que el Premio LericiPea Golfo dei Poeti, «siempre busca grandes poetas que lancen un gran mensaje», y calificó a Colinas como «el poeta de la mansedumbre» -Libro de la Mansedumbre es el título de una de sus obras- «que se expresa en la máxima aceptación de lo que sucede en la vida».

«Una mansedumbre que no es innata de nuestro poeta sino el resultado meditado de un doloroso camino de elaboración personal, que le lleva a aceptar las contradicciones de la vida y al fin experimentar la paz«, añadió.

Un premio desde 1954

Beverini también se mostró muy satisfecha por el hecho de que Colinas sea el segundo poeta en lengua española que recibe este premio, que ya le fue otorgado en 2003 al argentino Juan Gelman.

«Quince años después es una alegría volver a oír esta lengua maravillosa de nuevo, que al igual que el italiano es muy adaptada a la poesía«, afirmó.

El Premio LericiPea se instituyó en 1954, pero desde los años noventa 90 se inició esta categoría «a la Carrera» que ha premiado a grandes poetas de todo el mundo.

Además de Colinas y Gelman lo han recibido grandes autores como el alemán Hans Magnus Enzesbeger, el albanés Ismail Kadare, el marroquí Tahar Ben Jelloun, o la brasileña Marcia Theophilo, entre otros.