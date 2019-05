Xoel López: «Uno elige trabajar por lo que hace, no por contar lo que hace» El artista gallego, Xoel López. El cantautor gallego llega a León, para ofrecer un concierto en acústico, este miércoles 8 de mayo a las 21.00 horas, con el cartel de no hay entradas colgado S. FERNÁNDEZ León Martes, 7 mayo 2019, 11:54

El cantautor Xoel López, llega a León para ofrecer un concierto en acústico. Este espectáculo, llega de la mano de Mahou, servirá para presentar al público leonés «Sueños y Pan», su último disco hasta el momento. Con el cartel de entadas agotadas este miércoles, 8 de mayo, a partir de las 21.00 horas se subirá al escenario de esta mítica sala de conciertos situada en la capital leonesa. Antes de todo eso, el cantante gallego intercambia unas palabras con este medio. La evolución del panorama musical acompañado a la si¡uya propia, sus inquietudes y sus proyectos de futuro tienen cabida en esta conversación.

¿Cómo vive la visibilidad que tienen ahora, tanto en los medios de comunicación como en los festivales?

Como una sorpresa en mi caso. No el hecho de vivir de la música, que aunque fueran pocas esperanzas alguna había. Tenía muy claro que iba a grabar discos pero no tenía tan claro que iba a vivir solo con eso. Me imagino que el cambio en el paradigma musical en cuanto a los festivales a los grupos alternativos me pillo en la ola, yo estaba surfeando y me tocó vivir el cambio de una música que estaba apartada. Al igual que yo, muchos grupos parejos a mí pudimos dedicarnos a esto, algo impensable cuando comenzamos

¿Cómo está ahora el panorama musical si lo comparamos con el mar?

Estamos en una fase más estable. Esa escena independiente mejoró mucho y ahora hay seguir echando leña al fuego, hay que reinventarse, seguir generando contenido. Nos queda la tarea de seguir buscando un sonido más autóctono, que ya lo estamos consiguiendo pero hay que seguir trabajando en ello, en los 90 era todo anglofilia pero hemos descubierto que hay más cosas.

Xoel López Día: miércoles, 8 de mayo Hora: 21.00 horas Lugar El Gran Café (León) Entradas: Agotadas

Empezaste cantando en inglés pero luego te pasaste al castellano, ¿han conseguido darle valor a cantar en español?

Si, y se ha respetado también a otros compositores a los que se les veía como música menor. Cuando yo empecé como Xoel López aposté por la música de aquí y por la de Latinoamérica, siendo menos anglosajón, me pareció bonita la idea de tener un sonido más personal que no fuese tan referencial. Es necesario apostar, es cierto que yo lo hice pasado unos años, algo que igual cuando estas empezando no tienes esa necesidad. El cambio de muchos grupo al castellano creo referentes, algo fundamental para avanzar.

¿Cómo lleva Xoel López las entrevistas?

Uno elige trabajar por lo que hace no por contar lo que hace. A mí lo que me gusta es tocar y componer, pero todo lo que no sea eso lo considero parte de mi trabajo.

A lo largo de su carrera musical ha sufrido transformaciones, ¿con el paso del tiempo los cambios cuestan más?

He conseguido, con los cambios que he hecho, que mi público respete mi evolución. Es más, he renunciado a cosas por hacer esos cambios. Es un camino de ida, una vez que lo comienzas sería absurdo echarse atrás, me constó sudor y lágrimas y ahora no voy a renunciar a ello.

Ahora, ¿qué le toca hacer?

Tengo ganas de reunir canciones de toda mi carrera, me apetece echar la vista atrás. a lo mejor estoy en un punto de ordenar y de revisitar, puede ser bonito porque tengo una carrera desordenada . Me apetece reunirlo todo y unificarlo

Llega a León a El Gran Café, una pequeña sala, ¿Cómo logra cambiar de escenarios?

Es una dificultad que asumes, te haces un poco todoterreno y con la edad y la experiencia más todavía más. Pero a mí también me gustan las dos cosas, me gusta lo íntimo y lo festivo, tengo varias roles, al igual me pasa como consumidor de música.

¿En que momento te quistaste el apellido de Deluxe?

Constó. Cambiar de nombre supone casi volver a empezar de cero. A partir de mi segundo disco creo que ya me quite el apellido de Deluxe. Ahora me pasa que voy a tocar una canción de Deluxe y ni siquiera se recibe con gran entusiasmo, mi público viene a ver a Xoel López, alguno sí que agradece que hagas una canción de i grupo anterior pero son pocos, ya no es una mayoría. Por eso creo que es un buen momento de darle a conocer a los seguidores de Xoel López a Deluxe, hay que unir todas las aguas.