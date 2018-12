Vinila Von Bismark: «Todavía hay gente tan cateta que se sigue revolucionado con un desnudo» Vinila Von Bismark saluda a León desde uno de los puentes de la ciudad. Esta artista granadina regresa a León, este sábado 15 de diciembre, para presentar su nuevo disco 'Motel Llamado Mentira' S. FERNÁNDEZ León Viernes, 14 diciembre 2018, 18:10

Vinila Von Bismark es ingenio, provocación, deseo, libertad, creativad, en definitiva una artista. Esta cantante regresa a la capital leonesa con nuevo disco debajo del brazo «Motel Llamado Mentira'. Sin perder su esencia, ha renovado su material sucumbiendo a esa necesidad que tiene de evolucionar. El último recuerdo que tiene León de esta artista es su imagen semidesnuda saludando a la ciudad. Ahora, este sábado 15 de diciembre estará en la sala de conciertos Espacio Vías pero antes de subirse al escenario regala a leonoticias una bonita conversación.

Regresa a León para presentar 'Motel Llamado Mentira', este nuevo trabajo, ¿le ha servido para reinventarse?

Yo lo definiría más como una evolución más de la artista Vinila Von Bismark. Somos artistas, gente inquieta y necesitamos renovarnos. Si hiciera todo el día lo mismo me cansaría, me aburriría y ya lo hubiera dejado, por eso tengo la necesidad de evolucionar.

Esa evolución, en algún caso viene con miedo a que el nuevo material no guste a tus seguidores

Yo me dedico a esto porque hago lo que me gusta, en el momento que no lo esté haciendo lo dejaré. Me gustaría agradar a todo el mundo pero eso es imposible.

Test de leonoticias a Vinila Von Bismark Una bebida: Ladrón de Manzanas Una Comida: Salmorejo Una película: Sólo los amantes sobreviven es una película de Jim Jarmusch Una canción: Gamil de Y.A.S. Una canción para estos días que estás alegre: Tu mira de Lole Y manuel Una canción para enamorar: Ya Sîdî de Orange Blossom Si no hubieses sido artistas que serías: Panadera Lo mejor de ser artista: Poder hacer realidad tu sueño Lo peor de ser artista: la constante exigencia de que todo este perfecto Si no hubieses sido artistas que serías: Panadera

¿Cómo ve la evolución de la música donde para triunfar no hay que salir en las radio fórmulas?

Tanto la música, como la industria está evolucionando muy rápido, ahora la gente consume de otro modo. La venta de disco se ha parado y lo que cuenta es el número de reproducciones en plataformas digitales.

Lo cierto es que hay una gran diferencia musical entre generaciones…

Hay mucha diferencia, a las nuevas generaciones les gusta el mainstream del trap y del reguetón, que en muchos casos no me gusta sobre todo por el papel que juega la mujer en estas canciones, en cambio Rosalía sí que nutre a la gente joven que la sigue.

«Aquí no hay nada puro, han llegado a criticar a Camarón de la Isla y ahora es un icono»

Rosalía recibió muchas críticas por fusionar flamenco, ¿a usted le ha pasado lo mismo?

A mí nunca se me ha criticado nada porque yo siempre he hecho lo que querido. Empecé haciendo fusión de rock con electrónica, luego hice rockabilly, he hecho fusión flamenca y he cantado en inglés. Aquí no hay nada puro, han llegado a criticar a Camarón de la Isla y ahora es un icono, La leyenda del tiempo se convirtió en un disco de referencia cuando muere Camarón. Lo mismo pasó con Enrique Morente, Lagartija Nick, Triana o Lole y Manuel.

¿Cómo valora el feminismo actual?

Yo soy feminista porque soy mujer y si eres mujer tienes que ser feminista. Aunque es cierto que yo he recibido críticas por parte de algunos sectores feministas, un empleo de ello fue con el cartel de The Hole en el que aparecía en tetas y abierta de piernas.

«Soy feminista porque soy mujer y si eres mujer tienes que ser feminista»

Y ¿ cómo crees que se valora un 'desnudo'?

España es todavía tan cateta que se revoluciona igual cuando ve desnudo a un hombre o a una mujer. Todavía quedan generaciones que se sonrojan cuando aparece un cuerpo sin ropa en la televisión.

Lo cierto es que la última vez que vino a León se hizo una foto que generó diversas opiniones

Eso fue simplemente una foto donde se enseñaba el cuerpo de una mujer, nada tiene que ver con que allí asesinarán a la presidenta de la Diputación de León, lo que pasa que mucha gente tiene por costumbre criticar. Se le da mucha importancia a cosas que no la tienen.

«Irene es la que hace el trabajo sucio de Vinila»

¿Con qué recuerdo te quedas del espectáculo The Hole?

Me quedo con el aprendizaje tan grande, la oportunidad de poder expresarme durante seis años, el poder experimentar, saber improvisar con el público, en definitiva las tablas que te da estar encima de un escenario día tras día.

¿Quién es Vinila y quién Irene?

Irene es la que hace el trabajo sucio de Vinila, la que está continuamente trabajando, hace las producciones y Vinila es la que da la cara encima del escenario.