Sofía Ellar: «Actuar en El Gran Café es como una reunión de amigos en el salón de casa»

S.fernández León Miércoles, 23 de octubre 2019, 20:40 Comenta Compartir

Colgando el cartel de no hay entradas llega Sofía Ellar a El Gran Café, pero antes hace una parada para recibir a leonoticias. Esta artista con tan solo 25 años ha conseguido hacerse un hueco en el panorama musical con sus canciones intimistas y muy personales.

Este miércoles 23 de octubre, llega a El Gran Café de la mano de Mahou; un escenario pequeño donde puedes sentir el calor del público. « Mis primeros conciertos han sido en salas pequeñas así que es como volver a mis inicios. Estos conciertos son un 'chute' de realidad, curiosamente me ponen más nerviosa, al tener a la gente tan cerca puedes apreciar todas sus reacciones», señala Sofía Ellar a este medio de comunicación.

«'Bañarnos en Vaqueros' creo qha sido la canción de presentación de esta nueva Sofia Ellar» Sofía Ellar

Este concierto, que prepara como si fuese «reunión de amigos en el salón de tu casa», le servirá para presentar al público leonés sus nuevos temas. «El invierno pasado lo he invertido en buscar un camino más evolutivo en darle una vuelta al sonido orgánico. 'Bañarnos en Vaqueros' creo que ha sido la canción de presentación de esta nueva Sofía Ellar, 'Ahora dime' es otro tema que simboliza el cambio con esos tintes latinos, más bailables y por último con 'Media Tinta' me he venido arriba con una balada que representa a una artista más madura, ha sido un escalón más de cambio», apunta esta artista.

«No te vendes por salirte de un estilo, lo haces cuando no te identificas con tu trabajo» Sofía Ellar

Después de dos discos, 'Seis Peniques' y 'Nota en Do' ahora la apuesta de esta artista se centra en sacar singles porque «doce canciones por año, por un lado estaba malacostumbrando al público y por otro no me daba la vida». Por otro lado, la evolución de esta compositora es una constante algo que asume con normalidad. «No te vendes por salirte de un estilo lo haces cuando no te identificas con los que haces», recalca Ellar.

Sofía Ellar llega a León en uno de sus mejores momentos de su carrera musical. Cosechando grandes éxitos en sus adelantos y después de llenar el Wizink de Madrid, a pesar de estos hechos notorios ella se muestra cauta. «Hay que saber canalizar las noticias, siempre hay cosas buenas y malas hay que saborear las buenas porque el invierno es muy duro, lo del Wizink ha sido un sueño, llenar un aforo de 6000 personas fue un notición», señala Sofía Ellar.

«Los conciertos en salas pequeñas son un 'chute' de realidad» Sofía Ellar

La capital leonesa es una ciudad que conoce bien y de eso tiene la culpa su 'mano derecha' Paty. «Ella es de allí, y me apetece actuar en su tierra y probar esa cecina tan buena que tenéis», apunta Ellar.