Shakira y Carlos Vives defienden su bicicleta Los artistas colombianos rechazan la acusación de plagio por el éxito del verano de 2016 con el que consiguieron el Grammy Latino a mejor canción DANIEL ROLDÁN Madrid Miércoles, 27 marzo 2019, 19:23

Una dotación de la Policía Nacional y una decena de curiosos delataban que en los juzgados situados en la madrileña Gran Vía algo fuera del día a día habitual estaba pasando. La llegada de una decena de cámaras y fotógrafos y la formación de un pasillo de seguridad confirmaban que «alguien famoso viene». La señora que bajaba hacia plaza España acertó casi de pleno en su 'profecía'. No era un famoso. Eran dos. Un minuto después de su profecía, mal aparcaba una furgoneta negra. Unos sonrientes Carlos Vives y Shakira se bajaban del vehículo. Acudían este miércoles al juicio por la demanda de plagio que presentó el músico cubano Livám contra los creadores de 'La bicicleta'.

Liván Castellano Valdés, nombre real del cantante y compositor caribeño, afirma que la archifamosa canción contiene fragmentos (el estribillo) que son idénticos a su tema 'Yo te quiero tanto' publicado en 1997. La copia no es tanto por la letra como por las notas usadas. «Son palabras que se usan en miles de canciones», señaló Alfonso Romero, catedrático de Composición y experto presentado por el demandante que aseguró que hay plagio porque las «notas están en las mismas posiciones». Los dos cantantes lo negaron todo ante el juez.

La primera en declarar en el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid fue Shakira, que evitó a las cámaras que se acercaron a la sala. No así Vives, que posó con una sonrisa. El testimonio de Shakira fue diferente al habitual en esta sala -se tuvo que cambiar por el interés suscitado-, ya que en varias ocasiones la artista optó por tararear frases de 'La bicicleta', que lleva más de 1.000 millones de visitas en YouTube y con la que ganó el Grammy Latino a mejor canción en 2016, para recalcar mejor sus explicaciones.

«Compongo desde los ocho años, pero no sé leer música. Soy compositora empírica», señaló ante las preguntas de la acusación. Shakira explicó que desde su compañía le enviaron una «demo» con la que estaba trabajando Carlos Vives y su productor Andrés Castro, también demandado por la editora y representante de Livám (MDRB) junto a Sony Music Latin, Sony Music Entertainment, Sony ATV Publishing Holdings Spain, EMI Music Publishing Spain.

Canción a Colombia

«Es habitual que las compañías quieran que los grandes artistas hagan colaboraciones», añadió Shakira. La canción le gustó mucho y decidió hacer alguna aportación. Se le ocurrió usar la melodía del acordeón que ya estaba para incorporar algo más de letra y cambiarle su nombre original de 'Vallenato desesperado' por 'La bicicleta'. «Habla de Santa Marta (el pueblo de Vives), Barranquilla (localidad natal de Shakira), de Barcelona...», enumeró durante el juicio. «Es el espíritu de mi país, el vídeo se grabó allí. Habla de mi tierra, de Piqué», remachó Shakira para sorpresa de todos los asistentes.

Durante su declaración, de unos veinte minutos, la cantante colombiana reconoció que no había escuchado la canción de Livám hasta hace dos semanas, cuando se la puso su abogado en el móvil. «Al escucharla, vi que no tenía nada que ver ni en la melodía, ni en la armonía ni en la letra. La velocidad es diferente. Es otra cosa. No es un vallenato. No le sale. Es como si un niño quiere jugar al fútbol y coge el balón con las manos. Es una salsa dominicana, aquí y en China», remachó antes de marcharse.

Carlos Vives junto a su esposa, Claudia Elena Vasquez, en la sala del juzgado. / Raúl del Pozo / AFP

Carlos Vives, autodenominado en el juicio «padre de la música moderna colombiana», siguió la misma línea de defensa que su compatriota. Confirmó la historia de cómo llegó el prototipo de 'La bicicleta' a Shakira y aseguró que él compone todas las canciones con la ayuda de Castro a la guitarra. «Salen de mi cerebro, las grabo y el computador saca las partituras», explicó.

Tanto Vives, Shakira y Castro aseguraron que nunca habían escuchado el tema de Livám antes de elaborar 'La bicicleta' ni le conocían. El cantante cubano aseguró que en 2016 le dieron que le habían pasado su 'Yo te quiero tanto' al artista colombiano. Nunca supo nada más. Hoy continuará el juicio con las declaraciones de los dos últimos peritos de los demandados y las conclusiones finales de las partes.

El juicio quedará visto para sentencia este jueves tras la intervención de dos peritos.