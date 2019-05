Second: «Cuando bajas del escenario te sientes como si fueses otra persona» Second. La banda de indie murciana regresa a León, con las entradas ya agotadas, de la mano de Escenarios Vibra Mahou, para presentar su octavo discos 'Anillos y raíces' S. FERNÁNDEZ León Miércoles, 29 mayo 2019, 11:53

Los murcianos Second regresan a la capital leonesa de la mano de escenarios Vibra Mahou este miércoles 29 de mayo. Con las entradas agotadas esta banda de indie que ya cautivó a todos los seguidores leoneses hace casi dos años en la sala de conciertos de Espacios Vías, ahora vuelve a presentar en El Gran Café, su último disco, Anillos y Raíces.

Antes de volver a la capital leonesa pasan su tiempo en Murcia, «haciendo una vida normal, vamos al cine, quedamos con los amigos, en concreto a mí me gusta mucho sacar a pasear a mi perro», comenta a leonoticias, Nando Robles bajista de esta formación, quien alterna su faceta musical con la de dietista. «Aunque la música no me deja mucho tiempo, sí que hago algún trabajo para no desperdiciar el título», afirma entre risas este artista.

Quizá sea una forma de mantener los pies sobre la tierra. Antes de lanzar este último trabajo la banda se mantuvo alejada de los escenarios varios meses. «Era todo muy precipitado y queríamos apartarnos para disfrutar de la etapa de composición», detalla Nando. Siendo consciente que la vida artista es dura, donde se pasa por diferentes altibajos todo ello con miles de kilómetros a la espalda, «cuando todo acaba te vuelves a casa a la rutina del día a día», dice Nando que no oculta la sensación de que se vive en los momentos cumbres de todo artista. «Antes de subirte y cuando te bajas del escenariote sientes como si fueses otra personas, porque la adrenalina hace que estés un poco descolocado».

'Anillos y Raíces', consta de 10 temas que confirman un sonido e identidad propio avalado por más de 22 años de carrera. La crítica social se desgrana entre este disco, que como los buenos platos hay que saborear lentamente. «Este disco requiere varias escuchas para sacarle todos los matices, de ahí el nombre del disco nosotros venimos de un mundo en el que comparabas un vinilo y lo escuchabas de principio a fin, y eso es algo que no queríamos perder».

Second ya se ha convertido en una de esas bandas que todo festival quiere tener, con su potente directo generan una conexión con el público perfecta. Pero a pesar de eso. no quieren perder sus conciertos en sala, ya hora regresan a la capital leonesa para ofrecer «un acústico diferente, donde reine la variedad, queremos que la gente participe en un espectáculo en el que podemos incluir temas que en un festival no nos da tiempo».

Este no será un concierto más, además de disfrutar de la mejor música en directo, el público podrá conseguir un encuentro único con los artistas, ya que se sortea un 'Meet & Greet' entre todas las personas que compren su entrada a través de ticketmaster. Una propuesta muy especial con la que Mahou quiere compartir experiencias diferentes e innovadoras con el público leonés.