'La Reina Pez' de la cantautora Vega llega a León

Vega. Esta artista regresa a El gran Café este viernes 30 de noviembre a las 22.30 horas para presentar su séptimo álbum

La cantante y compositora Vega regresa a León para presentar su séptimo álbum, La reina pez, donde con sus composiciones y su voz lanza un mensaje intrínseco e importante y que además cuenta con unas melodías distintas y frescas. «El álbum perfecto que necesitaba como artista en este momento», comenta esta joven compositora a leonoticias. Más que un disco es una declaración de intenciones.

Independiente y feminista a esta compositora no le gustan las etiquetas. «Lo cierto es que siempre he sido etiquetada. Al principio fue con Operación Triunfo y ahora con lo de independiente». En cuanto al feminismo recuerda que « todavía nos queda mucho por hacer y un ejemplo de ello es que se comente este tema en las entrevista, porque a un chico no se le preguntaría lo que significa ser hombre».

Ahora regresa a León, concretamente a la mítica sala El Gran Café. Un lugar que conoce bien y de que guarda un especial cariño al igual que al público leones, en especial a su mayor seguidor Germán, un leonés de 85 años que «viene a verme cada vez que vengo a tocar a León», señala Vega.

A partir de las 22.30 de este viernes la voz melódica de Vega deslumbrará a un Gran Café que se prevé lleno.