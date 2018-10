El Purple Weekend presume de cartel Cartel del Purple Weekend. En su XXX edición, este festival que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en la capital leonesa reunirá a grupos de la talla de Matthew Sweet, The Kinetics, The Resonars The Hentchmen o The Model Rockets LEONOTICIAS León Martes, 16 octubre 2018, 15:06

El purple Weekend ya tiene todo a punto. Es su XXX aniversario y la cita no puede pasar desapercibida grandes bandas internacionales y muchas novedades servirán para hacer esta edición muy especial.

Los estadounidenses Matthew Sweet, The Kinetics, The Resonars The Hentchmen The Model Rockets componen la cabeza de cartel de esta nueva edición. En la que también estarán nombres como los leonesases Los modernos, La Granja o Los imposibles.

Cartel 1.Matthew Sweet 2.The Kinetics 3.The Resonars 4.The Hentchmen 5.The Model Rockets 6.Bart & The Bedazzled 7.La Granja 8.Paul Collins & Kurt Baker Combo 9.The Sick Rose & Ken Stringfellow 10.Wesley Fuller 11.Hanna Williams & The Afirmations 12.Triptides 13.Los Imposibles 14.Gorilla 15.Max Messer 16.The Trip Takers 17.The Wholly Bushmen 18.Gentlemen's Agreements 19.Los Modernos

Para todos los amantes de la música Mod el Purple Weekend es una cita obligada. Este festival de invierno que se celebra del 5 al 8 de diciembre reunirá a más de una veintena de grupos, en diferentes espacios en el que cabe destacar el Palacio de Exposiciones, que por primera vez será uno de los escenarios de este evento.

Los más pequeños también serán participes de esta edición, y dese la organización han querido organizar diferentes actividades para los más pequeños y toda la familia.