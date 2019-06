Nadia Álvarez se gana un hueco en el Sonorama La leonesa Nadia Álvarez. La leonesa confirma la buena acogida de su nuevo disco 'Mundos sutiles' y estará en este festival que se celebra en Aranda de Duero del 7 al 11 de agosto LEONOTICIAS León Jueves, 6 junio 2019, 11:19

La leonesa Nadia Álvarez también se subirá al Sonorama 2019. 'Mundos sutiles' llegará a Aranda de Duero. Unas letras muy cuidas, cantadas con una bellísima voz servirán para conquistar este festival que ya va por su 22 edición.

La buena tendencia y acogida del nuevo disco de Nadia Álvarez recoge sus frutos con la confirmación en este gran festival.

Esta leonesa se subirá al escenario de Aranda de Duero, compartiendo cartel con Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Nacho Cano, Luis Albert Segura, Delorean, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria o Berri Txarrak.

60 nuevas confirmaciones

Sonorama anuncia más de 60 nuevas confirmaciones de grupos, solistas y DJs que se suman al cartel de su próxima edición.

La banda británica The Vaccines llega a Sonorama Ribera para presentar su cuarto álbum, Combat Sports, con el que regresan a sus raíces de rock and roll y powerpop. Otros de los grupos que le darán el toque internacional al festival son Deacon Blue, que se encuentran en plena celebración de sus 30 años en los escenarios; los belgasBalthazar o los emblemáticos The Futureheads. El festival también continúa anunciando artistas nacionales como Nacho Vegas, que estará presentando su último trabajo Violética; Mastodonte, el proyecto musical de Asier Etxeandia y Enrico Barbaro; al igual que Full oTaburete. También anunciamos algunos de los DJs que nos harán bailar durante los distintos días del festival como Ale Acosta de Fuel Fandango o DJ Amable, entre otros.