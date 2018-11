León rememora, este sábado 17 de noviembre, la mejor música de los años 70, 80 y 90 cartel del evento. La Plaza de Toros es el lugar elegido para acoger a las mejores bandas tributo del país para disfrute de cuatro impresionantes conciertos LEONOTICAS León Martes, 13 noviembre 2018, 11:50

León rememora este sábado 17 de noviembre la mejor música de los años 70, 80 y 90.La Plaza de Toros es el lugar elegido para acoger a las mejores bandas tributo del país para disfrute de cuatro impresionantes conciertos.

Los Beatles, Mecano o Alejandro Sanz estarán presentes de nuevo en León o al menos sus canciones en un concierto que no dejara indiferente a nadie. Cabe destacar la presencia del finalista del programa de televisión Tu Cara No Me Suena Todavía, Fran Valenzuela.

Las entradas ya están a la venta de forma online a un precio de 12 euros. Mientras que en taquilla el precio asciende a los 18 euros. Además, las entradas adquiridas en los puntos habilitados por la Asociación Amidown y por C.B. Agustinos-Eras llevan incluido un donativo de 2 euros.