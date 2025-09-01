leonoticias - Noticias de León y provincia

El alcalde de León, José Antonio Diez; la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y la presidenta de Eutherpe, Margarita Morais, presentan el 'XXI curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas' de la Fundación Eutherpe. Campillo

León acoge este fin de semana los conciertos de clausura del curso de la Fundación Eutherpe

Tendrá lugar en el Auditorio, en sesiones de sábado y domingo, a las 20 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:22

El Auditorio Ciudad de León acoge este sábado y domingo, a las 20 horas, los conciertos de clausura del XXI curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas de la Fundación Eutherpe, con los maestros Bruno Aprea (dirección) y Andrey Yaroshinsky (piano) y Xaima Irisarri como director asistente. Las entradas tienen un precio de 15 euros (diez para los colaboradores de la entidad) y 1,50 más si se adquieren en taquilla.

Los conciertos suponen el broche del curso, cuya primera fase se desarrolla hasta mañana, con el trabajo de los maestros de piano y dirección con los alumnos y con el pianista José Gallego como director acompañante. Los seleccionados pasan a la segunda fase, para trabajar con la Joven Orquesta Leonesa (JOL) en el Auditorio Ciudad de León y reciben clases conjuntas de pianistas, directores y orquesta. A lo largo de tres jornadas los maestros decidirán cómo y en qué orden será la participación de pianistas y directores en los conciertos de clausura.

El alcalde de León, José Antonio Diez, y la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, acompañaron hoy a la presidenta de Eutherpe, Margarita Morais, y a los directores del curso en la presentación de los detalles de esta convocatoria dirigida a alumnos, profesores, músicos en general y personas interesadas en asistir como oyentes, impulsada en el año 2004 por el maestro Bruno Aprea, junto a la Fundación Eutherpe, para ofrecer a los estudiantes de dirección y de piano la oportunidad, respectivamente, de dirigir y tocar con orquesta un repertorio que se considera imprescindible durante los años de formación, según subrayan desde la organización.

Diez remarcó las «importantes aportaciones» del Ayuntamiento a una cita, dijo «esencial» para entender y conocer la cultura en León. Por su parte, Margarita Morais remarcó que el encuentro, que este año reúne a cerca de una treintena de directores y pianistas procedente de lugares tan diversos como Rusia, Venezuela o Rumania, propicia que los participantes «formen una familia, que se ayuda aquí y después».

