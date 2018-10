El Kanka: «La política es una cosa inherente al ser humano, lo que pasa que tal y como se está desarrollando a muchos no nos interesa» El cantautor y compositor, Kanka. El Kanka llega a León para presentar su cuarto disco 'El arte de saltar' y lo hace por partida doble, ofreciendo un concierto este miércoles y jueves en El Gran Café S.FERNÁNDEZ León Martes, 2 octubre 2018, 15:11

Juan Gómez Canca, El Kanka, llega a León para presentar su cuarto disco 'El arte de saltar' y lo hace por partida doble, ofreciendo un concierto este miércoles y jueves en El Gran Café. Antes de eso mantiene una conversación distendida con leonoticias en la que detalla los entresijos de su último disco. El Kanka regresa a León esta vez a la mítica sala de conciertos de León después de que el año pasado estuviera tocando en un concierto al aire libre en el que hizo mucho frio pero que supo llenar de calor

¿Quién le llama Juan y quién el Kanka?

Me llama juan muy poca gente pero he de decir que cada vez más. Los últimos años ha crecido, creo que porque el personaje se ha hecho más grande y a la gente cercana le da pudor llamarme kanka.

Presenta su cuarto disco, 'El arte de saltar', ¿no enseñan a dar ese salto?

Lo aprendes te lo enseñen o no. La vida, que es maravillosa por momentos, te va poniendo pequeños obstáculos que hay que ir aprendiendo a sortearlos de la mejor manera posible. Al final, todos estamos dando pequeños saltitos hacia adelante, intentando disfrutar lo máximo posible del camino pero con algunos socavones que los saltas o te das la ostia.

El test de leonoticias a El kanka Una bebida: Cerveza Una Comida: Salmorejo Una película: La vida de Brian de los Monty Python Un libro: Doctor Portuondo de Carlo Padial Una canción: Something de The Beatles Una canción para estos días que estás alegre: Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat Una canción para enamorar o para cuando estás enamorado: Alguna de Caetano Veloso Lo mejor de tener tu propio grupo de música: Estar en contacto con la parte creativa del ser humano Lo peor de tener tu propio grupo de música: Estar tanto tiempo fuera de mi casa Si no existiese Lendakaris que hubiese sido de Aitor: Psicoanalista o cocinero

A pesar de que la vida no siempre es maravillosa, ¿sus canciones son alegres?

Tengo mis ratos bueno y mis malos ratos, como todo el mundo pero el hecho de que sea de carácter alegre hace que cuando me pongo a escribir me gusta que el mensaje sea constructivo. También es una forma de motivarme a mí mismo

Artistas como usted han roto el viejo modelo de cantautor, y de alguna manera ahora vuelven a estar de moda…

No sé si estar de moda, pero si me parece positivo que se esté abriendo la concepción del término. Hoy en día, hay cantautores de corte más clásico, que lo hacen genial y nosotros que podemos jugar con una rítmica un poco más acelerada. Es cierto que nosotros hemos abierto la barrera de poder tocar en festivales.

Es cierto que tiene un grupo de whatsapp con diversos músicos y poetas entre los que se encuentran entre otros Rozalén, Javier Ruibal o Jorge Drexler

Eso es cierto. El grupo nace del amor hacia una obra poética como es la 'Décima Espinela' (una estrofa de diez versos octosílabos creada por el músico y poeta murciano Vicente Espinel en el año 1591). Fernando Colobo se le ocurrió juntar a través de whatsapp a un grupo de músicos y poetas para hacer décimas entre todos. Ahora tenemos dos grupos, uno serio y otro para hablar nuestras chorradas, que es el más activo, como no podía ser de otra manera

Naces en Málaga, se muda a Madrid, ahora vives en Barcelona, ¿tiene esto algo que ver en la variedad de palos de su música?

Supongo que sí, no conscientemente pero algo me influirá haber estado en tantas ciudades diferentes. No voy buscando ese cambio, de hecho yo me fui a Madrid por una mujer y me he venido a Barcelona por otra, voy donde está el amor (risas).

Llega a León esta vez en un sitio cerrado porque el año pasado hizo frío…

Que frio pase en León, un concierto en octubre al aire libre, pero me lo pase genial. Esta vez que tengo dos días, asique ya podré disfrutar de la ciudad con más detenimiento y comer cecina sin prisas.

¿Cómo se adapta a cada escenario?

A León venimos en formato trio y a los festivales vamos cinco personas. Es un concepto distinto, en pequeñas salas la gente está más encima hay más intimidad, las canciones son las mismas pero la forma de comunicarlas no. Es una cosa natural, yo no me planteo la gente que entra en una sala para preparar el concierto, pero lo cierto es al salir a actuar tú tienes una actitud u otro dependiendo de donde estés.

La política no suele tener peso en su repertorio, aunque en 'Por eso canto' habla de la codicia, la mentira, las guerras…

La política es una cosa inherente al ser humano, lo que pasa es que tal y como se ha ido desarrollando pasa una cosa tristísima que es que a muchos no nos interesa la política. Yo me intento interesar, pero veo a esa pandilla de ladrones y se me quitan las ganas, y creo que no soy al único que le pasa. Pero la política es inherente al ser humano y de eso sí que hablo en muchas de mis canciones, son reflexiones sociales, lo que no hablo es directamente, no hago canción protesta.

Como es trabajar sin un sello discográfico y sin salir en las radios fórmulas

Yo es que no sé lo que es trabajar con un sello discográfico, pero bueno diré que el secreto está en hincharse a currar. Yo trabajo mucho pero mi manager María todavía más. Ella ha sabido elaborar una estrategia que tenga sentido, que nos ha permitido entrar en festivales. Lo cierto es que, como lo hemos hecho nosotros no dependemos de nadie.

¿Cómo ha vivido el cambio de las plataformas tradicionales a las digitales?

Como consumidor me ha venido muy bien porque yo soy un melómano y ahora con spotify puedo escuchar toda la música del mundo. A nivel profesional yo he empezado casi cuando este modelo estaba en curso por lo tanto me he sabido adaptar muy bien. Yo soy muy activo en redes porque mi trabajo me lo exige, si yo no me dedicará esto no tendría ni Facebook, porque no me gusta cotillear lo de los demás ni exponer mi vida en redes sociales. Las nuevas tecnologías para los que nos dedicamos a este mundo es un herramienta maravillosa, y yo le hecho mi tiempo. Mi trabajo tiene una parte que me encanta que es la de componer y tocar y luego tiene otras que me gustan menos, como viajar o las redes sociales.

Desde un tiempo a esta parte en todas sus entrevistas sale a relucir el nombre de Amaia de Operación Triunfo.

Lo llevo muy bien, sin darle más importancia que la tiene. Si me ha molestado algún medio que se pensaba que yo estaba tocando en mi salón y de repente funciono porque he salido en OT. Mi carrera iba muy bien y ahora va un poco mejor. Pero me ha parecido genial y Amaia es una crack

Le ha compuesto un par de canciones para su primer disco…

Yo se las he mandado, me pidieron canciones desde la editorial y yo se las he mandado. Pero no sé si las ha recibido, no la quiero molestar porque tiene que tener mucho lio encima. Si el equipo quiere enseñársela y ella elegirla sería un honor para mí, se las he compuesto por todo el cariño.