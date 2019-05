La guitarra de Bob Dylan suena en El Gran Café Larry Campbell y Teresa Williams. El guitarrista Larry Campbell y Teresa Williams llegan a León, este viernes 17 de mayo, para presentar su segundo disco «Contraband Love» LEONOTICIAS León Lunes, 13 mayo 2019, 11:20

El guitarrista Larry Campbell y Teresa Williams llegan a El Gran Café, este viernes 17 de mayo, para presentar su segundo disco «Contraband Love», publicado en 2017.

Larry Campbell y Teresa Williams Día: viernes 17 de mayo Hora: 22:00 horas Lugar: El Gran Café Precio: Anticipada 12€ en Taquilla 15€ Entradas: La Mona, El Gran Café y Entradium.com

Probablemente hayamos visto la cara de Larry hace mucho tiempo, ya sea con su cabello negro o gris, ya sea tocando el violín o la guitarra con Bob Dylan, o dándole «caña» en los Music American Awards, o siendo cabeza de cartel en el MusiCares cuando a Springsteen le concedieron el premio personaje del año, o siendo protagonista en el «The Tonight Show with Jimmy Fallon», Larry Campbell, es ese tipo, que siempre deslumbra cuando sube a un escenario. Quizá su momento donde fue más conocido es cuando formaba parte de la banda de Bob Dylan en la gira «Never Ending Tour,» desde 1997 hasta 2004 tocando guitarras, violín, mandolina, pedal still y banjo, y apareciendo en varias grabaciones del bardo de Minesota.

Para que no le confundieran con un músico de la Costa Este que se llamaba igual, Campbell realiza varias giras y graba varios discos con artistas que van desde Judy Collins hasta Keith Richards, pasando por Joan Osborne, Leon Redbone, Phil Lesh, B.B King, K.D. Lang, Ry Cooder, Jim Lauderdale, Buddy and Julie Miller, The Black Crowes, Little Feat, Paul Simon, Cyndi Lauper, Rosanne Cash, Emmylou Harris, y muchos otros a lo largo de una extensa carrera. En 2007 produce el album premiado con un Grammy, «Dirt Farmer» de Levon Helm, y se convierte en director musical de su banda «Levon´s Midnight Ramble», además de guitarrista y cantante.

Continuó produciendo otros dos albumes ganadores de los Grammy para Helm, «Electric Dirt» y «Ramble At The Ryman», y trabajó en varias grabaciones con la hija de Helm, Amy Helm, y su banda Ollabelle. En 2005 habia grabado un impresionante álbum de música tradicional titulado «Rooftops» tocando solo violín y guitarra acústica; pero es en 2015, cuando Larry toma el mando y produce su primer álbum con su esposa Teresa Williams, en el que intenta reflejar distintos estados de ánimo, tamizados en el rock, el folk y la música más tradicional. Y así se cristaliza el álbum «Larry Campbell & Teresa Williams». Repitiendo contexto e ideas, dos años más tarde en una nueva entrega titulada «Contraband Love.» En 2008 Campbell recibe el premio por su trayectoria de la Americana Music Association´s Lifetime Achievement como instrumentista.