Imagen del cartel.

El grupo Capella Queretana ofrece el concierto 'Navidad mexicana' en León

En el Teatro El Albéitar, a las 20 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:38

'Navidad Mexicana: México se cuenta a capella' es el título del concierto que la formación Capella Queretana del país azteca ofrecer este martes en el Teatro El Albéitar de la capital leonesa, a las 20 horas, organizado por la Asociación de Mexicanos en Castilla y León.

Capella Queretana es una agrupación que nace en noviembre de 2012 con la inquietud de explorar nuevos caminos en el arte vocal. Cada uno de sus integrantes cuenta con una trayectoria sólida en el quehacer musical de la ciudad de Querétaro, donde residen. Sus integrantes son las sopranos Anais Jaramillo y Berenice Solorio, los tenores Maximino Luna y Daniel Venegas y los barítonos Luis Saúl Cervantes y Gabriel Cabrera. Su directora, Lidia Corbella.

El concierto finaliza con la interpretación de 'La Posada', un canto tradicional de la época navideña que recrea la búsqueda de posada de María y José en su peregrinaje. Las entradas tienen un precio de ocho euros y se pueden adquirir en taquilla 15 minutos antes del comiendo de la actuación. Los miembros de la comunidad universitaria tiene un descuento del 50 por ciento.

