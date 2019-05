Georgina: «Siempre he tenido la facultad de escribir letras tristes con ritmos alegres» Georgina. La cantante de origen venezolano regresa a la capital leonesa, este jueves 16 de mayo, para presentar su nuevo disco, «Bienvenido a mi habitación» LEONOTICIAS León Jueves, 16 mayo 2019, 12:47

La artista latina Georgina llega a la capital leonesa para enseñar su 'nueva habitación' un lugar que se acerca sus raíces, no sólo en cuanto al sonido sino que también a las letras, donde se puede ver a la Georgina más personal. «Estoy muy emocionada de que la gente pueda escuchar este nuevo álbum en el que llevamos tres años trabajando», detalla Georgina a leonoticias.

Georgina Días: Jueves 16 de Mayo Hora: 22 horas Lugar: El Gran Café Artista invitado: Luis Pedreira Entrada anticipada 12€ en Taquilla 15€ Venta en El Gran Café, La Mona y Eventbrite.

Con canciones dedicadas a su madre (María), a su padre (Cero) y hasta una colaboración con su abuela hacen de «Bienvenido a mi habitación« un viaje hasta su Venezuela natal. « Son canciones muy personales, que me he atrevido a contar y me he dado cuenta que más gente se identifica con estos temas».

Canciones alegres para una temática nostálgica vuelve a ser la tónica protagonista, algo muy característico en esta artista. «Siempre he tenido esa facultad de escribir letras que puedan ser tristes con ritmos alegres, será que es mi forma de ver la vida, hay que pasarlo bien primero por inercia y luego la mente se acostumbra». Aunque después de risa siempre que la reflexión, algo que busca esta artista.

Canciones como Con solo una mirada, Nunca más, Supermujer que son ya canciones habituales en la programación de la principales radiofórmulas, canciones que no solo le han abierto las puertas de la radio nacional, las vuelve a recuperar en este nuevo trabajo. «Me ha gustado la idea de recuperar canciones que me han perseguido durante años».

Grandes colaboraciones

Un trabajo en que no está sola artistas de la talla de Vanesa Martín, Manuel Carrasco o Pablo López acompañan a Gerogina en forma de dueto. Me hace mucha ilusión poder contar con estos artistas, gente cercana que ha sido una suerte poder contar con ellos, a la gente también le ha encantado».

No es la primera vez que esta arropada por grandes artistas, siendo una de las artistas más queridas y respetadas del panorama musical.