El espectáculo 'Jude Rock and Talk' llega a el Molly Malone Chris Alfayate y Dani Martín. Este proyecto cultural y lingüístico tendrá lugar este domingo 12 de mayo, a las 21:00 horas

Jude Rock and Talk es un proyecto cultural y lingüístico que ofrece un espectáculo músico/teatral inglés único en su clase. El proyecto surge de la intención de brindar la práctica del inglés desde el humor, la música y las artes escénicas. Así pues, este proyecto arranca en el año 2018 con el propósito de potenciar la práctica y el interés por la lengua inglesa de jóvenes y adultos con un nivel de competencia intermedia en la lengua (adaptable en cualquier caso a otros niveles) con el espectáculo History of Rock.

En 2019 han estado presentando su siguiente espectáculo An Evening with the Beatles. En vista de la excelente acogida, decidimos recrearlo también en español (Una tarde con los Beatles) con vistas a su ampliación a teatros y al público en general

An Evening with The Beatles y Una tarde con los Beatles recogen el versionado en acústico de temas muy conocidos de este grupo, su origen y evolución, así como anécdotas en torno a algunos de estos temas y a sus cuatro componentes salpicado con humor tipo monólogo en ciertos momentos o sketches humorísticos de pareja en otros, en inglés y español respectivamente. Este espectáculo culmina en un concurso en el que participa el público.

La duración de este espectáculo es de 90 minutos y la entrada es libre hasta completar aforo.