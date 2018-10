Pau Dones a leonoticias: «Hablo abiertamente del cáncer para que se conozca y se normalice» Pau Dones. Jarabe de Palo llega a León para presentar su disco Jarabe Filarmónica, antes de bajarse de los escenarios temporalmente S. FERNÁNDEZ León Miércoles, 17 octubre 2018, 14:04

Jarabe de Palo se toma un respiro, a partir de enero, ha decido suspender su actividad musical durante un tiempo, aislarse y dedicar más tiempo a su hija. Asegura que este paso ya lo ha intentado más veces pero que «esta vez lo va a conseguir». Antes de bajarse de los escenarios llega a León, concretamente a Ponferrada para presentar Jarabe Filarmónica, un disco en el que recopilan grandes éxitos de la banda acompañado junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

El próximo viernes 26 de octubre Pau Dones junto a su banda acuden a la Sala Vaca, pero antes el músico aragonés criado en Barcelona, regala a leonoticias una bonita conversación, en la que hace un repaso a su carrera musical, en la que no puede faltar sus inicios, el cáncer de colon que ha padecido y toda la gente que gracias a este arte ha conocido.

¿Por qué decide bajarse de los escenarios durante un tiempo y elegir como despedida tocar junto a la Filarmónica de Costa Rica?

Ha sido casual, nosotros tocamos en Costa Rica e hicimos este concierto y salió tan bien que decidimos grabar un disco para compartirlo. Ya que hacemos un parón vamos a celebrarlo, no quería una despedida por la puerta de atrás. Antes del descanso me pareció una buena idea dejar un disco, el libro de 100 letras y este tour que hace parada en León.

Se despide con conciertos en pequeñas salas…

Esta gira nos apetecía hacer algo más cañero, ir donde empezamos; a esas pequeñas salas. Podíamos volver hacer una gira de teatros otra vez, porque además esta gira lo permite, lleva un vestuario, una escenografía, etc. pero hemos preferido las salas, y si alguna de esas es las que tocábamos cuando no éramos conocidos mejor.

¿Añora las pequeñas salas?

Más que añorar, lo que me gusta es el olor a sudor. Estar ahí con la gente tan cerca, poder sentirlos, esas cosas que cuando te va un poquito bien dejas de hacer. Aunque nosotros tampoco del todo porque en EEUU es lo que solemos hacer. Después, una gira de otoño por España me apetece mucho, tradicionalmente nos vamos a América.

Ahora que vas hacer un parón, ¿Cómo ha visto la evolución del grupo?

No soy mucho de mirar al pasado, pero a mí me da mucho gusto el pensar que tenemos una trayectoria que empezó casi de la nada y que nos ha llevado, más que a ser un grupo importante, a poder vivir de la música y por otro lado a conocer a personas y lugares que siempre hemos idolatrado.

Que bonito es esto de la música que te ha permitido conocer a numerosos artistas

Es algo estupendo, sobre todo por el gusto y por el aprendizaje. Siempre sacas cosas buenas y es fundamental lo que te enseñan

En su libro 50 palos hablas explícitamente de tu vida, ¿Por qué decide dar ese paso?

Me apetecía compartir con mis amigos un diario personal. En las canciones de Jarabe de Palo hay mucha verdad de mi vida, lo que hago en el libro es traducir la poesía a la prosa. Es algo que venía haciendo y en esta ocasión me explaye un poco más.

Ha sido una de las personas que ha hablado claramente del cáncer

Lo sigo haciendo, para mi es una acción y una postura divulgativa. Si de alguna manera soy capaz de aliviar a la gente que tiene cáncer o a sus familias pues estupendo. El único pero que tiene esto, es que cuando bromeo en mis redes sociales, por ejemplo me hago una foto con un sombrero mexicano mientras recibo la quimio, alguien que esté viendo eso se le está muriendo un familiar. Cada vez que hago algo así se me viene a la cabeza este pensamiento, pero bueno también hay un montón de gente que está pasando por esto y les consigo sacar una sonrisa.

Ha visto nacer a las redes sociales, ¿Qué han cambio en lo referente a la música?

Antes tenía que pasar por las manos de un cabronazo que escribía en el periódico, que si no le invitaba a unas copas y le pagaba una cena no me hacía la crítica. Ahora tenemos millones de seguidores en Facebook, en Instagram, etc, y ya no me hace falta ese cabrón. Ahora cuando hablo con un periodista lo que quiere es informarse. Ya no necesito un manager, ni siquiera una discográfica y eso nos da una libertad de movimientos tremenda.

¿Le sigue sorprendiendo cuando sus canciones suenan en la radio, en los bares etc?

Es estupendo, porque hubo muchos años en las que nadie las escuchaba, ni las radios las ponían. Que de golpe eso pueda ser, es tremendo

Y ahora llega a León, concretamente a Ponferrada…

Tengo buenos a amigos en León. Además como me gusta hacer snow y la montaña conozco muchos lugares donde poder practicarlo en la provincia.

Bueno Pau, espero que dure poco este parón…

Yo espero que no sea pronto, por mi salud mental, nada tiene que ver la física. Quiero aprovechar de una vez el tiempo que tengo para mí. Lo he intentado tres veces y no lo he conseguido espero que esta cuarta si lo haga.