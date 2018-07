Carlos Núñez regresa al Museo de la Siderurgia de Sabero Carlos Núñez. El sábado 11 de agosto, este artista, acompañado de su banda, volverá a hacer sonar su gaita bajo los arcos de la Ferrería LEONOTICIAS Sabero Miércoles, 25 julio 2018, 11:25

Uno de los mejores gaiteros del mundo será el protagonista del programa de «Noches de Ferrería», actividad puesta en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo en el MSM.

Carlos Núñez está considerado internacionalmente como un músico extraordinario, de los más serios y brillantes del mundo. Pero además es un artista con mayúsculas. Su carisma, su energía, su espíritu pionero lo han hecho muy popular, transcendiendo con creces los límites habituales de sus instrumentos: la gaita y las flautas.

A los ocho años, Carlos decidió aprender de los viejos maestros los secretos de la música popular y de la gaita y a los 12 ya fue invitado a tocar como solista con la Orquesta Sinfónica de Lorient una composición del irlandés Shaun Davey. Poco después comenzó a estudiar flauta de pico en el Conservatorio de Madrid con calificaciones de Matrícula de Honor y Premio Extraordinario Fin de Carrera. En 1989 grabó por primera vez con The Chieftains para la banda sonora del filme La isla del tesoro, protagonizado por Charlton Heston y Oliver Reed. Desde entonces Carlos Núñez es el séptimo Chieftain y junto a ellos ha conseguido un Premio Grammy, ha actuado en el Carnegie Hall de Nueva York y en el Royal Albert Hall de Londres al lado de artistas como Bob Dylan, Joni Mitchel, The Who, Lou Reed, Spin Doctors, Eddie Vedder (de Pearl Jam), Bon Jovi, Alice Cooper, INXS…

La música celta está en la esencia misma de Carlos Núñez. La carrera del gaitero vigués está íntimamente vinculada a esta tradición musical que entronca con el folclore de Irlanda, Escocia o Galicia, Núñez aborda la música celta más pura, pero con toda la variedad de acentos que hacen de ella un género internacional.

A lo largo de estos años, Carlos Núñez ha vendido más de 1.000.000 discos en el mundo, ha obtenido un Premio Ondas, dos candidaturas en solitario a los Grammy latinos y galardones en todo el mundo. Ha sido nombrado Embajador Europeo del Medio Ambiente y ha actuado en Roma ante dos millones de personas convocadas por el Papa. Ha sido definido como «la única estrella planetaria de la gaita» (François-Xavier Gómez, Libération), «el nuevo rey de los celtas» (Manuel Rivas, El País), «el Jimi Hendrix de la gaita» (Scott Lewellyn, Billboard), «el gaitero de oro» (Xabier Rekalde, El Mundo), «artista de una musicalidad sobresaliente y un talento inteligente» (Jan Fairley, Folk Roots), «gaitero como si tocase Coltrane o Hendrix» (Bob Flynn, The Guardian)

El museo ha organizado dos sesiones, a las 20:00 horas y a las 23:00 horas. en Estos momentos están disponibles las últimas entradas para la sesión de las 20:00 horas. Debido a la gran acogida del público, las entradas para la sesión de las 23:00 horas se agotaron a los pocos días de sacarlas a la venta,