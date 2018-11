El cantautor Nacho Álvarez aterriza este sábado en el Veloria El concierto será a partir de las 23.00 horas. Este local situado en pleno centro de León acoge este evento cuya entrada es gratuita LEONOTICIAS León Jueves, 8 noviembre 2018, 14:45

El cantautor Nacho Álvarez aterriza este sábado. 10 de noviembre, a las 23.00 horas, en el Veloria. Con una entrada que es gratuita, este local,situado en el centro de León, sigue en su apuesta por la música en directo.

«Me acostumbré a esta ciudad y casi no lo cuento...», escribió en una de sus canciones, pero ahí sigue Nacho Álvarez, uno de los nuestros si los nuestros son Fabián, Juan Marigorta, Pepe López, The Bright, Arsel Randez, Dani y J Montero, y faltan más..., porque Nacho es uno de esos músicos que arrancó la etiqueta y la tiró hasta el punto de que le llamas cantautor y no se asusta.

Al Veloria llega a desnudar sus canciones, a buscar el silencio cómplice y recorrer su repertorio. De los tiempos de Azul libëlula (un epé más que recomendable a estas alturas del partido) a los actuales y a los que vendrán en forma de grabación. Fue bajista de Los Reflejos, y ahí aprendió a observar. Y a cómo sacar hacia fuera los fantasmas y demonios en forma de canciones que parten del yo para hablar del plural que somos todos.

Por lo que él dice, sea en público o en privado, es un músico siempre en estado de creación. Le gustan los conciertos en los que surge el milagro de la complicidad, y le gusta que le busquen. Él no persigue el éxito social de la palmada en la espalda sino el de conseguir inventar esos dos acordes que bastarán para sanarte a ti. Y a él también. Cuando escucha prefiere ponerse en manos de guías diversos para viajeros convencidos. Su música es una coctelera que bebe de Bod Dylan, Elliott Smith, Ryan Adams, Jorge Drexler, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Antonio Vega, Quique González... De acá y de allá, versos para un tipo fiable y sensible.