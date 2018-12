La artista Vinila Von Bismark regresa a León para presentar su tercer trabajo, Motel llamado Mentira Vinila Von Bismark.: Esta joven granadina que es puro show, fuerza, voz y personalidad estará el próximo 15 de diciembre en Espacio Vías LEONOTICIAS León Lunes, 3 diciembre 2018, 14:35

La artista multidisciplinar Vinila Von Bismark regresa a León el 15 de diciembre para presentar su tercer trabajo, Motel llamado Mentira. Esta joven granadina es puro show, fuerza, voz y personalidad. Una artista con un estilo único, que le da un empaque de autenticidad a todo lo que emprende, que llega a la sala de conciertos Espacio Vías.

Su carrera como Dj comenzó cuando tenía 14 años en la Industrial Copera, el club más grande de su Granada natal, ciudad donde creó el colectivo punk Freak Factory. En Madrid se introdujo en la escena underground convirtiéndose en un referente y musa de fotógrafos Alberto García-Alix o Jaume de La Iguana.

Vinila Von Bismark ha triunfado con sus potentes directos en escenario como el del FIB y ha continuado jugando con la música y pasiones como el burlesque, el circo clásico, el vintage, el rock´n´roll, o la estética de la década de los 50 .

Esta artista también ha sido a dama de ceremonias del exitoso espectáculo musical The Hole y no ha parado de aparecer en salas y festivales colaborando con amigos, como Estricnina o Chambao, y con sus propios trabajos, en solitario o con formaciones como Vinila von Bismark & The Lucky Dados.

Las entradas se pueden adquirir a un precio de 12 euros de forma anticipada y 15 euros en taquilla el día del concierto.