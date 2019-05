El artista leonés Polo Nandez lanza su nuevo single «apagar la luz», una balada que cuenta con la colaboración del cantante venezolano Gustavo Elis Polo Nandez y Gustavo Elis. La carrera de este artista sigue imparable, a sus éxitos conseguidos se suma ahora el fichaje que hace por la discográfica Warner Music Spain LEONOTICIAS León Viernes, 10 mayo 2019, 12:01

Polo Nandez está de enhorabuena por partida doble, por un lado acaba de firmar contrato con la discográfica Warner Music Spain, y por otro lanza su último y esperado nuevo single «Apagar la luz», un tema compuesto por este artista leonés y en el que cuenta con la colaboración internacional del cantante venezolano Gustavo Elis. Este dúo entre Polo Nandez y Gustavo Elis quiere traspasar todas las fronteras, algo que es de esperar al unirse dos artistas que están en lo más alto de su carrera en sus diferentes países, España y Venezuela.

«Apagar la luz» es una balada intimista y romántica con sonidos muy actuales que nos muestra el lado más personal de estos dos grandes artistas. «Quisiera decirte todo lo que me has dado, las palabras no son suficientes para explicarlo, no es tan claro… alguna vez una llamada y otras tu mirada siempre justo en el momento en el que lo necesitaba, yo te necesitaba…» Letras que esperan enamorar a los más de 2 millones de seguidores con los que cuentan @Polo_Nandez y @GustavoElis en Instagram o los más de 500.000 suscriptores en sus canales de Youtube.

«No es lo mismo retenerte que tenerte a mi lado… quiero apagar la luz encenderla y que aparezcas tú, aun sabiendo que no ibas a estar prefiero ese camino que tenerte que extrañar…» El tándem de Gustavo y Polo parece que funciona a la perfección, los dos son jóvenes músicos de gran talento, compositores, cantantes e influencers.

fichaje por Warner

La carrera de Polo Nandez sigue imparable, a sus éxitos conseguidos se suma ahora el fichaje que hace por la discográfica Warner Music Spain. Una oportunidad única de pertenecer a uno de las discográficas más importantes del mundo, que cuenta entre sus filas con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Andrés Calamaro, Bruno Mars o Ariel Rot, entre otros muchos.

La carrera de Polo Nandez empieza a despegar con su primer videoclip «Me voy contigo» y desde entonces este joven músico leonés de Pop Latino, de grandes ojos verdes y bonita sonrisa, ha conseguido enamorar a los más jóvenes y a los que no lo son tanto, gracias a sus temas pegadizos, frescos y bailables.

Por otro lado, la carrera de Gustavo Elis en Venezuela despega con su aparición televisiva en la serie de televisión «somos tú y yo» y desde entonces no ha dejado de hacer giras y grabar nuevos temas, además Gustavo Elis está considerado en su país como un icono de moda.

En este nuevo single Polo Nandez cuenta de nuevo con la producción del gran Yáser González, productor afincado en León, y de Mango y Nabález, dos de los productores musicales Colombianos con más renombre en este momento, productores de Morat, Café Quijano, Antonio José o Greeciy entre otros muchos músicos.