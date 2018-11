«El éxito mata museos, y para el Prado es una amenaza muy real» Miguel Falomir posa bajo la columnata del Casón del Buen Retiro, donde tiene su despacho. / Alberto Ferreras Miguel Falomir - Director del Museo del Prado «La asignación del Estado no da ni para pagar las nóminas», denuncia el timonel del museo ante el inicio del bicentenario MIGUEL LORENCI Madrid Lunes, 12 noviembre 2018, 02:03

Miguel Falomir (Valencia, 1966) lleva 22 años en el Prado y 18 meses como director. El primero elegido dentro de la casa en 60 años. Le toca gestionar el bicentenario y el futuro de una institución de prestigio mundial amenazada por un éxito que «mata museos». Siempre infradotado, además de maltratado, el Prado y su timonel ponen al mal tiempo buena cara y rezan para que se aprueben unos Presupuestos «salvadores».

-Dieciocho meses como director. ¿Qué tal?

-Sin sorpresas. Tras casi 22 años en la casa, uno y medio como director adjunto, estaba familiarizado con el museo, el personal, la organización y la situación. Con lo positivo y lo más negativo.

-¿Reitera que este país maltrata la cultura y, por ende, al museo?

-Sí. Y no descubro un océano. Que la cultura no ha sido hasta ahora una prioridad es evidente. Como que el Prado no ha recibido ningún apoyo por encima de sus homólogos. Es un hecho. No es una opinión.

-La conmemoración del bicentenario llega con el museo andamiado y con escasez de fondos.

-Llega en un momento extraordinario. En el estudio de reputación de museos de una universidad holandesa estamos en el 'top ten', muy por encima de otros grandes museos. En la valoración de Tripadvisor somos el quinto mejor del mundo, el tercero de Europa y el primero de España. Son elementos objetivos. Que tengamos la mala suerte de que, a causa de las muchas lluvias del año pasado, se esté licuando el granito de la fachada de un edificio que es el más antiguo del museo, pues es cierto. Me habría gustado tenerlo sin andamios. Pero haremos de la necesidad virtud. Envolveremos al museo con un diseño fantástico que convertirá el problema en un atractivo durante los trece meses del bicentenario.

-¿Cómo será la muestra central?

-'Un lugar de memoria' cuenta la historia del museo, los grandes hitos que ha generado y recuerda el papel protagonista que ha jugado en el desarrollo del arte occidental. Cómo el descubrimiento sucesivo de Velázquez, Goya y El Greco atrajo a pintores de vanguardia de toda Europa; cómo cambió la forma de entender la pintura, más que ningún otro museo. Era una muestra importante, necesaria y muy emocionante, como la historia de España. Pocas instituciones son espejo de la realidad del país tanto como el Prado.

-Denuncia que la historia del Prado no se conoce bien.

-Es una paradoja, pero no existe una historia del Prado de nivel académico relevante. Intentamos paliarlo con el catálogo y las publicaciones del bicentenario que ofrecen nuevos puntos de vista. Es embarazoso ver la poca bibliografía que ha generado el museo. Su historia está poco y mal contada.

-Mirando al futuro, ¿cuáles son los desafíos?

-El primero, no morir de éxito. Como otros grandes museos, somos un destino turístico de masas. Es novedoso y amenaza con matar museos en los que la visita empieza a ser una experiencia desagradable. En alguno me he dado la vuelta porque era imposible. A diario en los Museos Vaticanos hay desmayos. El Prado no ha llegado a tanto, pero no es descartable. El visitante es muy selectivo. En los más visitados, como el Louvre, se satura la sala de 'La Gioconda' y el 80% el museo está vacío.

-¿Ocurre lo mismo en el Prado?

-Sí. La amenaza de la muerte por éxito es muy real. Pasamos de 800.000 a tres millones de visitas en 20 años. El público se arremolina ante 'El jardín de las delicias' mucho más tiempo que ante 'Las meninas' o los fusilamientos y hay salas en las que apenas va nadie.

-¿Le preocupan los números más que lo demás?

-Ojalá no fuera así, pero parte de mi trabajo es captar recursos. Lo que recibimos del Estado no da para pagar las nóminas y nos obliga a buscar financiación adicional. Es importante que no todo el presupuesto proceda del Estado, pero si se aprueban los Presupuestos, de momento una incertidumbre por decirlo de forma optimista, serían generosos y el Prado saldría bastante beneficiado.