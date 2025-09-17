leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la portada del libro. LN

Rubén Fauno presenta su primera novela en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León

'Escritores en la Ferrería' continúa con la presentación de la novela 'Las flores del calabacín'

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:35

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, retoma su ciclo 'Escritores en la Ferrería' el próximo viernes día 19 de septiembre a las siete de la tarde con la presentación del libro 'Las flores del calabacín', del escritor Rubén Fauno.

'Escritores en la Ferrería' es un programa que se desarrolla a lo largo del año con el objetivo de acercar a autores y lectores, en un entorno tan literario como la nave de forja y laminado de la Ferrería de San Blas. Por él han pasado algunos de los escritores españoles más reconocidos.

Primera novela

En esta ocasión el autor invitado es Rubén Fauno, profesor y escritor leonés, que presentará su primera novela 'Las flores del calabacín', publicada por la editorial Marciano Sonoro.

La novela cuenta una historia de iniciación y aprendizaje adolescente con una buena dosis de autoficción. La trama está ambientada en los veranos de 1993 y 1994 y gira en torno a las vivencias de Jaime en el pequeño pueblo leonés de Sopeña de Curueño, donde descubre un nuevo mundo alejado de la ciudad. En ese entorno natural el protagonista se adentrará en un territorio para él desconocido, descubriendo viejas historias, todavía candentes, relacionadas con la guerra civil.

La presentación de esta novela tendrá lugar el viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas, con entrada libre, previa inscripción en el museo.

