Las obras escritas en leonés podrán ser galardonadas en los Premios Nacionales de literatura Los textos en llionés podrán ser premiados en estas convocatorias oficiales a partir de 2026

El Ministerio de Cultura trabaja para que las obras escritas en leonés puedan ser galardonadas en las distintas convocatorias de los Premios Nacionales del ámbito de la literatura a partir de 2026. Así lo ha anunciado hoy el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante su comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados

La medida responde al compromiso del Ministerio de Cultura con la protección y promoción de la diversidad lingüística del Estado en cualquier espacio de creación, producción y exhibición cultural.

Las obras con reconocimiento estatutario, como es el leonés, se incluyen desde el año 2024 en las ayudas a la creación literaria que convoca cada año la Dirección General del Libro, el Cómic y la Lectura, tal y como anunció el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la Conferencia Sectorial en febrero de 2024 celebrada en el Centro Niemeyer (Avilés, Asturias), ante los consejeros de Cultura de las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Desde entonces, esta medida de promoción de las lenguas estatutarias se ha ido extendiendo a otras líneas de ayudas similares de la Dirección General del Libro, el Cómic y la Lectura, como son: la traducción a lenguas extranjeras, edición de libros, edición de revistas culturales, proyectos de animación lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes, promoción de la lectura y las letras españolas, animación a la lectura en el mundo rural y creación de cómic, esta última línea de ayudas creada en 2025.

También la cartelería del Día del Libro y del Día del Cómic, entre otras, se hace en todas las lenguas del Estado, oficiales y estatutarias, y se fomenta la presencia de obras y autores en todas las lenguas en los programas de ferias del libro internacionales en los que España participa.

En 2024 España fue país invitado en las Ferias del Libro de Panamá y en la FIL de Guadalajara (México), y en 2025 lo fue en el Festival de Cómic de Angoulême (Francia) y en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Colombia) y de Guatemala. Durante su comparecencia en el Congreso, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que España también será País Invitado de Honor en la 28 Bienal Internacional del Libro de São Paulo en 2026.

Pluralidad lingüística y derechos culturales

Otras de las medidas adoptadas por el Ministerio para promover la pluralidad lingüística ha sido la creación del Grupo de Trabajo de Lenguas, en el seno de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura; el programa en librerías 'Afinidades electivas'; las ayudas puestas en marcha desde 2021 para la traducción de libros entre las lenguas de España; el fondo promovido desde el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura para fomentar la producción, distribución, exhibición y promoción del audiovisual en lenguas oficiales de la comunidades autónomas; o el Grupo de Trabajo de Multilingüismo creado en el marco del Plan de Mejora de los Archivos Estatales 2020-2023.

La pluralidad lingüística es asimismo uno de los ejes claves del Plan de Derechos Culturales elaborado por el Ministerio de Cultura, una hoja de ruta que redefine las políticas culturales desde una perspectiva de derechos humanos y que incluye más de 140 medidas. Entre ellas está la «promoción de la actividad cultural en lenguas estatutarias y oficiales diferentes del castellano, así como la protección a las entidades que las promueven frente a intentos de censura o exclusión».