Miles Morales, el Spiderman mestizo que se ganó un puesto entre los clásicos

Chica del renacimiento

Sara Pichelli / Heroes Madrid Con

«Soy la chica de los relanzamientos», bromea Sara Pichelli cuando se le menciona que tras el Spiderman de Miles Morales se encargó de la resurrección de Los 4 fantásticos en las páginas de los cómics y de 'Los Guardianes de la Galaxia' antes de que las películas popularizaran una serie que era de segunda fila. «No sé por qué me eligen, pero me divierto creando las personalidades y la visualización de los personajes porque lo disfruto», reconoce una artista que trabaja desde Roma. Bien cuidada por Marvel, cursa estudios de guion y piensa en desarrollar sus propias historias en el futuro mientras rechaza casi totalmente volver a dedicarse a los dibujos animados. «Oooooh, es que es totalmente diferente. Me cansé de la animación porque yo empecé en un gran equipo de arte. Haces algo, alguien trabaja con tu material y alguien va a trabajar con ese material de otro y lo tuyo termina perdiéndose. Eso es lo que no me gustaba. Quizá soy una narcisista pero quiero más control sobre mi trabajo», explica la artista lacial.