López Navia recibe el González de Lama: «Ganar un premio no es un éxito» 'Reino (éramos)', la obra ganadora, evoca a la niñez desde la edad adulta, trasladando un sentimiento de pérdida que impregna nostalgia y melancolía

El Ayuntamiento de León, a través de la concejalía de Acción y Promoción Cultural, entrega el Premio González de Lama de Poesía al escritor y poeta Santiago López Navia por su obra Reino (éramos), que destacó entre las 773 presentadas por su lenguaje claro y limpio, evocador de la niñez desde la edad adulta, y por trasladar un sentimiento de pérdida que impregna de nostalgia y melancolía.

Este premio, que ya cuenta con 51 ediciones y que cada año reúne a más inscritos, tiene como fin fomentar la cultura como un valor a potenciar y motivar el mundo creativo, más concretamente la creatividad poética. Para ello, los trabajos debían ser inéditos y no haber recibido ningún premio de poesía previamente al fallo. Además, no se permitía la presentación de adaptaciones ni traducciones. Las obras debían ser de temática libre y tener una extensión de entre 500 y 1.000 versos.

El alcalde, José Antonio Diez, ha sido el encargado esta mañana de entregar este premio tan consagrado, dotado con 6.000 euros y 10 ejemplares de la edición de la obra premiada para el ganador. La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, también ha formado parte de esta entrega, en la que ha felicitado una vez más al premiado por esta magnífica obra.

Asimismo, han acudido al acto algunos de los concejales del Ayuntamiento de León, los miembros del jurado, la familia de González de Lama y la editorial Eólas, encargada de hacer realidad la publicación de la obra.

En su intervención, el alcalde ha señalado la importancia de la figura de González de Lama, referente de la literatura leonesa y nacional. Para continuar su discurso, felicitando al galardonado.

Diez ha destacado el gran mérito que ha recibido Santiago López Navia, a quien ha calificado como «un gran experto en poesía, humanidades y literatura; un gran autor, digno ganador de la quincuagésimo primera edición del González de Lama, al que quiero felicitar y desear toda la buena suerte del mundo, sobre todo para que su voz y su preciosa obra sean leídas, reconocidas y admiradas como hoy lo son aquí».

Por su parte, el ganador, Santiago López Navia, ha agradecido el premio: «No es fácil ganar un premio literario; el aparentemente hecho de formar parte de los finalistas ya es un premio en sí mismo. Hay mucho talento y ese talento conmueve al autor que gana un premio, porque le hace sentirse seguro». A pesar de ello, el galardonado ha afirmado: «ganar un premio tampoco es un éxito, al igual que perderlo tampoco es un fracaso».

Asimismo, en su discurso, López Navia ha mostrado su agradecimiento tanto a la organización del premio como a la editorial, de las que ha dicho haber recibido un gran esfuerzo y afecto, algo que él mismo ha calificado como «poco habitual» en este ámbito.

Este gran afecto y reconocimiento ha hecho que Santiago se sienta especialmente comprometido con León, una ciudad que ha formado parte de su vida en sus viajes de Madrid – Lugo.

Santiago López Navia

Santiago López Navia (1961) es un doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias de la Educación con Premio Extraordinario por la UNED y doctor Honiris Causa por la Universidad SEK de Santiago de Chile. A esto títulos, se le suma también que es catedrático de Filología en Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Internacional de La Rioja y miembro asesor del Consejo de Dirección de Trinity College Group.

Sus principales líneas de investigación son el cervantismo y la retórica, a los que ha dedicado varios libros y numerosos trabajos académicos.

Ha publicado los libros de poesía 'Tremendo arcángel' (2003), 'Sombras de la huella' (2006), 'El cielo de Delhi' (2007 y 2009), 'Canción de ausencia rota de mi señor Silente' (2008), 'Ética y retórica a Jacobo Sadness' (2008 y 2023), 'Ensueño y mediodía' (2011), 'Canciones de Navidad del País de Nunca Jamás' (2011), 'Nueva carta de derrota del grumete James Wolfson' (en edición no venal, 2012), 'Arte nuevo' (2013), 'Impresiones de paso' (2015), 'Vivir es llegar tarde a todas partes. (Antología 1986-2017)', 'Tregua' (2020), 'Hespérides. (Peregrinaciones, duelos y silencios de Jacobo Sadness)' (2022), '25-33' (2022), 'Pasmos de Tediato (y otros poemas leves que pueden ser graves)' (2024) y 'Deslindes' (2025). También es autor del libro de relatos 'Cuentos de barrio y estío' publicado en 2015.