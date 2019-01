Jan: «Me gustaría dejar el personaje de Superlópez» El dibujante leonés Jan. El largometraje, cuya idea original nace del comic del leonés Jan, se ha convertido en la tercera película española más vista del año, además de estar nominada a tres estatuillas de los Goyas, una de ellas a 'mejor guion adaptado' S. FERNÁNDEZ León Miércoles, 2 enero 2019, 14:32

El creador del personaje de cómic Superlópez, no es otro que el leonés Juan José López, más conocido como Jan. De su tinta parten las divertidas historias de este comic que nació como parodia de Superman. Ahora este carismático funcionario ha saltado a la gran pantalla recibiendo una gran acogida por parte del público,. está nominada a tres estatuillas de los Goyas, una de ellas a 'mejor guion adaptado'. Aunque la idea original parte de la mente de Jan, él ha decidido no influir ni ser influido en este paso que ha dado este superhéroe español.

Superlópez ha tenido un buen estreno y ha sido nominada a tres Goyas, uno de ellos a mejor guión adaptado, ¿pero cuál es la opinión de Jan sobre esta película?

Mi opinión es que está bien hecha y es divertida. Los guionistas, evidentemente, se han basado en el universo creado por mi con el personaje Superlópez y es la visión de Caldera, el director. Yo no he tenido arte ni parte como debe ser porque no deseaba ni influir ni ser influido. Dani Rovira ha hecho un papel excelente y tiene todas mis simpatías, así como todos los demás actores de la película….

Superlopez nació como parodia de Superman, creció encarnando al español medio, con sus frustraciones de oficinista y deseos de aventura, y maduró hasta convertirse en algo así como un activista que señala conflictos sociales ¿Está satisfecho con la evolución?

Más bien frustraciones de español medio en general… que no todos éramos oficinistas. Y más que deseos de aventura apetencia de sofá, cerveza y fútbol. El personaje, Superlópez, generalmente solo reacciona cuando un desastre tiende a influir en su propio bienestar o en el de sus compañeros cercanos, no pretende salvar al mundo aunque lo diga… en fin, somos así. Y desde luego siempre ha habido un fondo de temática más o menos social en mis historias aunque en las más recientes se nota más abiertamente...

En alguna ocasión, ha dicho que se fija en los periódicos para inspirarse, con la situación actual ¿en qué noticias se fija para construir sus historias?

Mis historias se inspiran en la realidad actual, en los diarios, la televisión y en lo que pueda ver por mi mismo cotidianamente. La temática es infinitamente variada, como la vida misma, y procuro tratar los temas más actuales posibles, pero no se nota porque me lleva cuatro o cinco meses realizar un álbum y también puede tardar hasta un año en publicarse… el tiempo no lo controlo. Hay ocasiones que resulta bastante actual porque el tema persiste o se repite en el tiempo y eso ya es casual.

El test de leonoticias para Jan •Una comida: Pulpo a la gallega •Una bebida: Un buen vino, puede ser un Alvariño •Una película: «Los siete samurais» de Akira Kurosawa •Una canción: «Una ventana azul» de Maria del Mar Bonet •Un libro: «El Quijote» o «Alicia en el Pais...» •Un cómic: «Cuto» de Jesús Blasco •Un personaje de cómic que te hubiese gustado crear: Los personajes son lo de menos, me interesan más las historias •Alguien a quien admires: Demásiados… ¿Tal vez mis padres? •Lo mejor de tu trabajo: Su resultado, publicar •Lo peor de tu trabajo: No tenerlo •Si todo va mal trabajaría en: No me lo planteo

Ha conseguido vivir de dibujar, ¿esta tarea es más fácil de realizar ahora o en sus comienzos?

Es diferente, antes había muchos tebeos en España y se vendían mucho, actualmente casi no hay y un libro de cómics es más caro… Hoy no sabría cómo empezar, así que no puedo dar consejos. He conseguido consagrar un personaje concreto y llevo muchos años sacándolo, es lógico que haya podido vivir de eso hasta ahora, pero si empezará ahora tal vez tendría que hacer oposiciones a barrendero para compaginar...

No elude hablar de la independencia de Cataluña, ¿a qué personaje de sus creaciones llevaría para mediar en el conflicto?, más allá de la broma ¿cómo valora la situación actual?

Nadie está calificado para mediar en ese tema, por tanto, un personaje de cómic, menos. La cuestión es que se supone que estamos en una democracia, pero ese estado no es una meta alcanzada, sino un camino, y siempre habrá luchas y conflictos por una inmensa falta de cultura política, y la vida es así. Si alguien cree que en democracia todo está arreglado y ya podemos ser felices y comer perdices es un tonto con bandera que merece vivir en una dictadura. Yo prefiero el camino, con todos sus problemas y sufrimientos porque eso es la vida, y a cada momento y cada paso cada uno deberíamos hacer lo que consideramos correcto sin más. Por eso votar es tan importante.

En 2012 rechazó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, a día de hoy, ¿está más convencido de la decisión que tomó?

Me sorprende el sentido de la pregunta, ¿Porque he de dudar ahora de una decisión semejante? Si pensamos en el premio a secas, y eres feliz recibiéndolo, estupendo, abre el champán. Pero yo nunca olvido quién concede el premio, lo decida quién lo decida, y eso va siempre por delante.

Lo cierto es que a pesar de ser un respetado dibujante, la fama no le va mucho…

Eso de «respetado dibujante» no me cuadra. Soy autor de cómics, y eso no es simplemente dibujar… Como dibujante soy un desastre. Y no, la fama no es un objetivo que me apasione. Prefiero poder pasearme por las expos de cómics con tranquilidad y no puedo.

¿Cree que las viñetas pueden competir con el entretenimiento digital al que ahora tienen acceso los jóvenes?

Sinceramente, no. Ahora los chicos crecen envueltos de tantas imágenes, que miran a velocidad y sin parar, que se generaliza un déficit de la capacidad de atención… No creo que se pueda ser un buen lector si no te detienes y miras atentamente las viñetas de un cómic impreso, y no hablemos de libros. No es extraño que vayan cerrando tantas librerías. Habrá que reinventarse o dejarlo.

¿Alguna vez le han censurado alguna historia?

Alguna que otra, como por ejemplo la historia de los orígenes de los «Gemelos Superlópez», aunque acabo publicándose de todas maneras. Lo más común tiempos atrás eran censuras a algunas palabras o frases que me borraban y reescriban toscamente en la propia editorial Bruguera, pero esos tiempos pasaron. Actualmente se respeta más al autor y no se le retoca sin permiso. Yo aplico las correcciones que me proponen por mi mismo.

¿Viene mucho a León? , ¿sigue la actualidad leonesa?

A Toral de los Vados voy siempre que puedo a las fiestas del Tren, algunas veces he viajado a el Bierzo y a Galicia, sobre todo A Coruña. Lamentablemente mi trabajo es largo y absorbente… La actualidad la sigo lo que puedo desde aquí y reconozco que no me creo muy bien informado. Tengo la intención de implicarme más.

¿Qué recuerda de esa infancia vivida en El Bierzo?

Naturalmente pocas cosas, relacionadas con mi infancia, mis abuelos maternos y mis padres… Hace muchos años hice un periplo en coche por el Bierzo y me detuve en Pereje, de donde era mi madre, y recordé casas, objetos y olores. Fue emocionante…

¿Le queda algún personaje por dibujar?

La verdad es que me gustaría dejar el de Superlópez, que ya llevo muchos, demasiados, años con el, pero en realidad y como ya he dicho, lo que me importan son las historias que puedo contar, los personajes no me quitan el sueño...