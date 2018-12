Andrea Camilleri disecciona la corrupción moral de Italia El escritor italiano Andrea Camilleri. / R.C. El escritor analiza los oscuros vínculos entre los poderes político y económico de su país en la novela 'La intermitencia' ÁLVARO SOTO Madrid Sábado, 22 diciembre 2018, 17:17

Cuesta seguirle el ritmo a Andrea Camilleri (Porto Empedocle, Sicilia, 1925), al que no le pesan ni sus 93 años, ni los 60 cigarrillos que se enciende al día ni la ceguera, que ya ha cerrado sus ojos a la luz. El mítico creador de Montalbano aumenta su producción literaria al ritmo de cuatro o cinco libros al año, en los que intercala las historias de su popular comisario con otras que le permiten retratar la actualidad italiana. En este segundo grupo se encuadra 'La intermitencia', publicada en su país en 2015 y que ahora llega a España de la mano de la editorial Salamandra.

'La intermitencia' es un oscuro 'thriller' que disecciona con bisturí y sin adornos, ni formales ni de fondo, las oscuras relaciones entre los poderes económico, político y judicial de su país en el contexto de la crisis económica de 2008, que a juicio de Camilleri, además de llevar al paro y a la pobreza a miles de personas, ha acabado también con cualquier atisbo de ética en los negocios.

Los instintos básicos (dinero, odio y sexo) mueven a los personajes de Camilleri. Su protagonista es Mauro de Blasi, el director general de una gran empresa que no duda en derribar cualquier obstáculo para salirse con la suya, en este caso, la compra de una compañía rival. No hay un atisbo de humanidad en De Blasi, el hombre que sirve a Camilleri para dibujar la corrupción intelectual de ese 1% de poderosos que maneja las sociedades occidentales contemporáneas. «Lo que ha provocado la crisis ha sido la falta de ética (...) Se hace necesario un nuevo planteamiento que la ponga, si no por encima, sí al mismo nivel que los beneficios», dice en la novela el amoral De Blasi, una manera en la que Camilleri denuncia la hipocresía del gran capitalismo.

El escritor más reconocido de Italia y uno de los más leídos de Europa ha vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducido a 36 idiomas. Entre sus innumerables galardones se encuentra el Premio Pepe Carvalho de 2014.