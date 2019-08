Los premios del Museo Liceo Egipcio 'desembarcan' en Londres Los galardones, que este año ha entregado el museo leonés, se entregan a aquellas personas o instituciones que han contribuido al desarrollo de las artes y las humanidades de manera extraordinaria LEONOTICIAS Jueves, 1 agosto 2019, 13:56

Los Premios Museo Liceo Egipcio que condecoran a aquellas personas o instituciones que con su labor han contribuido al desarrollo de las artes y las humanidades de manera extraordinaria y que la Institución leonesa concede desde este año han celebrado en Londres la ceremonia de entrega de los mismos en las categorías de Historia y Educación. El acto tuvo lugar el pasado lunes en la sede del Instituto Warburg, una de las instituciones culturales en el ámbito artístico e histórico más prestigiosas del mundo y que pertenece a la Universidad de Londres, lo que muestra el prestigio que han cobrado los premios en un solo año de existencia.

En la ceremonia Beatriz Cañas y Raúl López, los directores del museo leonés, expusieron los principios y finalidad de los premios e hicieron acto de entrega ante un nutrido grupo de asistentes de las distinciones en Educación al Instituto Warburg y que recibió Bill Sherman en calidad de director del mismo. El Premio de Historia fue para el hispanista Sir John H. Elliott.

Tras la entrega, los premiados ofrecieron unas palabras a los asistentes. El director del instituto Warburg afirmó al recibir el premio «Estamos sorprendidos y encantados de ser elegidos para el primer Premio a la Educación por parte del Museo Liceo Egipcio«. Nuestro fundador, el pionero historiador de arte alemán Aby Warburg (1866-1929) construyó una biblioteca única e instituto de investigación dedicado a lo que él llamó elnachleben der Antike, (es decir, la supervivencia - o, literalmente, la vida después de la muerte - de la antigüedad).

El Instituto Warburg se mudó a Londres cuando los nazis llegaron al poder en 1933 y forma parte de la Universidad de Londres desde 1944. La biblioteca de acceso abierto, los archivos y la colección de fotos son ahora el motor de la investigación interdisciplinar, los programas de posgrado, eventos de prestigio y programa de publicaciones. Trabajan arduamente para hacer que el recuerdo del pasado esté presente para los académicos, artistas y miembros del público contemporáneos, y es un honor recibir este reconocimiento de parte de nuestros colegas conservadores e intérpretes del mundo antiguo».

La ceremonia concluyó con un discurso de este afamado y reconocido historiador en el que se ensalzaron los valores actuales de la historia y la iniciativa del museo leonés.

El museo leonés

Como se puede apreciar en los siguientes extractos del discurso «Supongo que fui elegido para el premio debido a mi compromiso de por vida con el estudio de la historia en general, y en particular con el estudio de la historia de la España moderna y el mundo hispano. Vivimos en una época que carece de un sentido del pasado o ha sucumbido a falsas interpretaciones del mismo. Esto hace que sea aún más necesario que haya historiadores que estén preparados para examinar la evidencia rigurosamente y hablar en defensa de una visión equilibrada e imparcial tanto del pasado como del presente. Hoy nos bombardean las fake news y las versiones reduccionistas y parciales de la historia y los acontecimientos actuales. La tarea del historiador, según lo veo, es mostrar que no todo puede entenderse como blanco o negro, sino que tanto el pasado como el presente están llenos de complejidades, y que hay muchos tonos intermedios. Una perspectiva genuinamente histórica nunca ha sido más necesaria de lo que es hoy.»

«Me siento sumamente honrado por mi elección como el primer premiado dentro del ámbito de la Historia por el Museo Liceo Egipcio. Estos premios, que se dan por primera vez en 2019, representan una espléndida y muy imaginativa iniciativa por parte del Museo de reconocer la labor realizada por individuos e instituciones activos en una variedad de campos artísticos y culturales. Veo este galardón no sólo como un reconocimiento de lo que he intentado hacer durante el curso de mi vida profesional para repensar la historia de la España moderna, sino también de la Historia como disciplina y de la investigación histórica en su conjunto. El conocimiento de La Historia es más importante que nunca, puesto que vivimos en tiempos turbulentos y en una época que desgraciadamente tiene poco o ningún sentido del pasado. Cualquier iniciativa como ésta es, pues, de alabar, y reitero mi profundo agradecimento al Museo por su generosidad y por el fortalecimiento por medio de estos nuevos premios de su misión cultural».

John H. Elliot, un historiador para la Historia

John Huxtable Elliott (Reading, Reino Unido, 1930) es un historiador e hispanista británico, que ostenta los cargos de Regius Professor Emeritus en la Universidad de Oxford y Honorary Fellow del Oriel College, Oxford y del Trinity College, Cambridge. Ha desarrollado su labor en el King´s College de Londres, en el Institute for Advanced Study de Princeton, entre otras instituciones. Es miembro de la Real Academia de la Historia de España, de la Academia Británica, de la Academia Europaea, y de la Academia de las Artes y las Ciencias.

Tras estudiar en Eton, se doctora en Historia en 1952 en la Universidad de Cambridge. En 1993 recibió el Premio Nebrija de la Universidad de Salamanca por la calidad de sus monografías, más tarde recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1996 por su contribución a las ciencias sociales, el Premio Balzan en 1999 por su contribución a la historia de España y el Imperio español en la Edad Moderna, y en 2018 recibió el Premio Órdenes Españolas. Es Doctor honoris causa por diversas universidades. Entre sus publicaciones destacan Imperial Spain (1963), The Revolt of the Catalans (1963), The Count-Duke of Olivares (1986),Spain and its World, 1500-1700(1990),Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America 1492-1830 (2006), History in the Making (2012), o Scots and Catalans (2018).

El Museo afirmó en el acta de concesión del premio «La dilatada y fructífera trayectoria del historiador John H. Elliott es un ejemplo para todos aquellos futuros especialista. Sus obras forman parte de la arquitectura intelectual que hoy hace que conozcamos mejor España. Y en el mundo actual, su pensamiento y conocimientos trascienden el mero estudio del pasado para construir un futuro mejor».

El instituto Warburg, el futuro de lo clásico

El Instituto Warburg (London University, Reino Unido), dirigido desde 2017 por Bill Sherman, es uno de los principales centros del mundo en el estudio de la interacción de ideas, imágenes y la sociedad. Se dedica a la supervivencia y transmisión de la cultura a través del tiempo y el espacio, con un énfasis especial en la vida futura de la antigüedad. Su magnífica biblioteca, colección fotográfica y archivo sirven como motor para la investigación interdisciplinaria, la enseñanza de posgrado y un prestigioso programa de eventos y publicaciones.

Fundado por Aby Warburg en Hamburgo a finales del siglo XIX y exiliado de Alemania en 1933, el Instituto Warburg atrajo a los más grandes eruditos y filósofos humanistas de la época, desde Erwin Panofsky y Edgar Wind hasta Ernst Cassirer. El Instituto Warburg se convirtió rápidamente en uno de los centros líderes en Alemania para la comprensión de las interacciones entre las imágenes y la sociedad en el tiempo y el espacio. Transformó las historias del arte, la literatura y la música, y al enfatizar su estudio en campos como la astrología y la magia, anticipó muchos de los desarrollos en la comprensión moderna de la historia de la ciencia.

Desde el principio, el Instituto Warburg ha destacado por su investigación interdisciplinar que se extiende a través de las historias del arte, la ciencia y la religión hasta la antropología y la psicología. Sus contribuciones a los fundamentos epistemológicos y metodológicos de las historias y teorías de la cultura han sido profundas y revolucionarias.

En el Acta de Concesión del premio se asevera: «Desde su fundación en 1944 por Aby Warburg, esta institución se ha convertido en un faro de los estudios mundiales sobre el Renacimiento. Con una visión integradora e interdisplinar que transmite desde hace decenios a sus numerosos estudiantes y enriquece con ello el panorama de los estudios artísticos, históricos y humanísticos».

Conciertos íntimos

La Institución museística privada de la ciudad de León continúa con su labor de ponderación de las artes con su ciclo de conciertos «Mariposas Nocturnas». El viernes 2 de agosto serán intérpretes el dúo compuesto por Eva María Rodríguez (cello) y Mariló Gutiérrez (piano) llegará al Museo. Como profesoras del Conservatorio de León con una sobrada y contrastada carrera como docentes e intérpretes. Ofrecerán un variado programa con obras de Vivaldi, Rachmaninoff, Saint-Saëns, Glazunov, Tchaikovsky, Cassadó, Massenet, Mendelssohn, Fauré, Von Paradise, Faisst, Le Beau, Bloch, Gershwin y Falla.