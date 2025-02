Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 12 de febrero 2025, 13:40 Comenta Compartir

José Carlos Martínez, uno de los más brillantes bailarines españoles y actual director del Ballet la Ópera de París, lleva al Teatro Real su coreografía de 'Don Quijote'. Es una de las obras más populares del repertorio clásico, y con las diez representaciones que el teatro ofrecerá entre el 27 de febrero y el 2 de marzo -con todo el taquillaje vendido- serán más de cien las que hayan ofrecido en este escenario.

'Don Quijote' fue, junto con 'El lago de los cisnes', uno de los ballets más populares en Rusia, donde se creó en 1839 sobre una partitura de Ludwig Minkus. Martínez estrenó esta coreografía en el teatro La Zarzuela en 2015 con la Compañía Nacional de Danza (CDN) de la que fue máximo responsable.

Trabajó Martínez y ha vuelto a trabajar sobre la coreografía original del legendario Marius Petipa que «refresca» con aires españoles bajo la dirección artística de Muriel Romero, nueva directora de la formación. La música estará a cargo de la orquesta titular del Real bajo la dirección de Manuel Coves de una música «alegre, fresca y divertida, muy teatral».

«Le damos ese sello español, con el bolero y el fandango y las seguidillas, poniendo el acento en los toreros y con detalles como el uso de capotes auténticos, abanicos, y con códigos de danza española», explica Martínez.

Clásico moderno

«Es un ballet antiguo, un clásico, pero que habla de temas actuales, como el empoderamiento femenino a través de Quiteria, empeñada en vivir libremente su amor con Basilio y evitar el yugo paterno», explica el coreógrafo y bailarín. «Era necesario acercarse lo más posible a la esencia de nuestra danza. Es muy importante que la producción de 'Don Quijote' de una compañía española, aun siendo una versión del clásico ruso-francés, sea realmente respetuosa con nuestra cultura y nuestra tradición», apunta.

El libreto se basa en un episodio del segundo volumen de 'El Quijote' de Cervantes (capítulo XXI, «Donde se prosiguen las bodas de Camacho y otros gustosos sucesos...»). La acción se centra más en los amores tumultuosos de Quiteria y Basilio que en las propias aventuras de Don Quijote y Sancho.

Martínez le ha dado «más importancia» al papel de Don Quijote «para que no se quede en una pantomima y el rol cómico que se le otorgó en el libreto original». «Basándome en la coreografía original de Petipa, y en las diversas versiones que he tenido ocasión de bailar (Nureyev, Baryshnikov, Gorski), me pareció importante mantener la construcción coreográfica del ballet, pero he querido darle un matiz más poético al personaje de Don Quijote y a su búsqueda del amor perfecto encarnado por Dulcinea»

El coreógrafo y bailarín José Carlos Martínez. Martínez Bueso

José Carlos Martínez (Cartagena, 55 años) dirige desde 2019 el Ballet de la Ópera de París, donde está al frente de un elenco de 154 bailarines para ofrecer casi 200 funciones anuales en dos teatros. Fue el primer español de la historia en coreografiar el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Desde 2019 era profesor y coreógrafo 'freelance' hasta que en diciembre de 2022 asume la dirección de danza de la Ópera Nacional de París.

Destaca «el enorme apoyo» que recibe de las instituciones culturales galas y agradece «el mucho tiempo que te permiten con cada proyecto». «Tan es así, que cuando firmé el contrato me chocó que fuera indefinido, algo que ignoraba» confisa. «Pero cómo vamos a mil por hora, quizá sea porque saben que al cabo de los años lo dejarás por no poder aguantar el trepidante ritmo», bromea.