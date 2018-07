Nueva York, visto desde Veguellina El Festival de Cortometrajes del Órbigo rinde homenaje a Georges Méliès. La ciudad neoyorquina, invitada del V Festival de cortometrajes 'Luna de Cortos' que se celebra durante el fin de semana EUROPA PRESS Veguellina del Órbigo Sábado, 28 julio 2018, 18:21

El V Festival de Cortometrajes del Órbigo 'Luna de Cortos' ha arrancado este sábado, para rendir homenaje a los 150 años del nacimiento de Georges Méliès, cuya obra 'Viaje a la luna' inspiró este evento cinematográfico que se celebrará del 28 de julio al 4 de agosto en localidad de Veguellina de Órbigo y que tendrá en Nueva York la ciudad invitada al certamen.

La ciudad invitada de este año será Nueva York y el nuevo cartel, donde la nueva presentadora de la gala de clausura, la actriz madrileña Alba García, representa una conocida escena protagonizada por la actriz británica Audrey Hepburn en la película 'Desayuno con Diamantes'.

«De esta forma, el equipo creativo del Festival ha diseñado un cartel que supone todo un homenaje al cine neoyorkino», ha explicado el director del Festival y concejal de Cultura de Villarejo de Órbigo, Balbino Ferrero.

En la mesa le acompañaron, el alcalde de Villarejo, Joaquín Llamas, el presidente de La Casa de León en Madrid, Alfredo Canal Recio, la actriz Eulàlia Ramon, quien recibirá el Premio Honorífico a mejor trayectoria artística del Festival 2018, la actriz Alba García, quien presentará la gala de clausura, y el periodista y jefe de comunicación de 'Atresmedia', Fran Pomares, que presentará las dos galas del Festival.

451 cortometrajes

En esta edición en total se han inscrito 451 cortometrajes a Concurso, de los más de 500 que se recibieron. En total serán proyectados 70 audiovisuales pertenecientes a las secciones oficiales a concurso: Ficción, Experimental y Rural, a la sección de cortometrajes de Castilla y León, a las sesiones especiales y al ciclo de Cineastas comprometidos, los cuales optan al premio de valores y derechos humanos, denominado desde esta edición 'Manuela Cabero', en homenaje a la leonesa vicepresidenta y delegada de Emergencias de Cruz Roja Española.

Por otro lado, dentro de las actividades paralelas de este año tendrán lugar una master class sobre doblaje, impartida por Eduardo Jover, que se repite debido al éxito del coloquio realizado el año pasado sobre esta misma disciplina audiovisual, un taller de práctica del rodaje de un cortometraje dirigido a estudiantes, ofrecida por el director Nestor López y la clásica exposición 'Así era el cine 5', donde se podrá ver de nuevo la colección de proyectores de cine de Miguel Pérez 'Trébol'.

En el acto, el alcalde del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, ha señalado que este evento estival es el Festival «más importante» en el medio rural, la cita cultural «más importante» del municipio, que está teniendo una «gran repercusión y que lo ha situado en el mapa nacional». Por él, continúa, han pasado muchos artistas que repiten, lo que significa «que les tratamos bien».

Un gran festival

«Invitamos a todos los veguellinenses que vivís fuera, como los que estáis aquí en Madrid, a pasaros por vuestro pueblo y conocer este magnífico Festival», ha señalado.

Por su parte, la actriz homenajeada, Eulàlia Ramon, ha compartido con los presentes su «ilusión» por recibir este reconocimiento, ya que «por primera vez me han dado un premio a toda mi trayectoria». «Esto me ha hecho mirar atrás y el hecho de que hayan reconocido toda una vida dedicada a esta profesión, me ha aportado mucha tranquilidad y serenidad», ha señalado.

Para finalizar, la joven presentadora de la gala de clausura, Alba García, ha destacado «la magia» que tiene que este festival tan familiar transcurra en un entorno «rodeado de naturaleza». «Exhibir las producciones audiovisuales y en general compartir el séptimo arte en ámbitos rurales es beneficioso y necesario para todos. Necesitamos, en general, más relajo y espontaneidad en lo que hacemos», ha concluido.