Judi Dench: «Nunca se debe perder el entusiasmo» 66º Festival de Cine de San Sebastián

Judi Dench exhibe a sus 83 años una energía envidiable. La intensa agenda a la que hace frente hoy en el Festival de Cine de San Sebastián lo demuestra: a las 11.35 ha llegado radiante al María Cristina, donde ha atendido a fans y profesionales gráficos durante varios minutos a las puertas del hotel; apenas dos horas después ha presentado en el Kursaal su última película, 'Red Joan'; por la tarde le esperan la alfombra roja y el que se presupone será el punto álgido de su paso por el Festival de Cine de San Sebastián, ése en el que será reconocida con el máximo galardón que otorga el certamen, el Premio Donostia.

Judi Dench ha demostrado que sigue en activo en todos los sentidos vitales y, aunque ha declarado no tener muy claro cuál es el secreto del éxito en lo que a interpretación se refiere –«supongo que en parte es suerte»- sí ha declarado cuál es el motor que debe mover a cualquier persona. «El entusiasmo, nunca se debe perder el entusiasmo».

Ataviada con pantalón y chaqueta tres cuartos en color crema, Dench ha asegurado que cultiva la misma curiosidad y principios que cuando comenzó en la interpretación: «siempre me he visto a mi misma como una actriz en busca de trabajo. Nunca he rechazado un papel porque me siento afortunada, agradecida de que me escojan. Nadie debería pensar que no puede ser sustituido, a cientos de personas detrás esperando a darte un empujón y ocupar tu puesto. Por eso siempre me esfuerzo en hacerlo bien, lo mejor posible. Y por eso, a pesar de todos los premios, sesenta y un años después, cada vez que termino una película, sigo siendo lo mismo: una simple actriz que busca empleo».

A pesar de contar con numerosos reconocimientos, incluido un Oscar, Judi Dench ha querido dejar claro que aprecia el Donostia. «No os preocupéis, le haré sitio seguro», ha declarado, al ser interrogada sobre si en su hogar cabe algun premio más.