Ben Affleck anuncia que está completamente rehabilitado El actor estadounidense Ben Affleck. / Reuters El actor ha completado un tratamiento de cuarenta días en un centro para adictos al alcohol EFE Los Ángeles Viernes, 5 octubre 2018, 10:54

El actor estadounidense Ben Affleck, que ingresó recientemente en una clínica de desintoxicación, ha anunciado que ya está completamente rehabilitado de su adicción al alcohol.

En un mensaje a través de su perfil en Instagram, el protagonista de películas como 'El indomable Will Hunting' o 'Armageddon' ha asegurado que ya ha completado «un tratamiento de cuarenta días en un centro para adictos al alcohol y sigo como paciente ambulatorio». «El apoyo que he recibido de mi familia, colegas y seguidores significa más de lo que puedo expresar. Me ha dado la fortaleza para poder hablar de mi enfermedad con otros», ha agregado el intérprete de Batman.

Para el también director de cine, «la batalla contra cualquier tipo de adicción es un lucha difícil y para toda la vida. Por tanto, nunca se está en realidad fuera o dentro del tratamiento», ha precisado. Hay «mucha gente que ha hablado en los medios sobre sus propias experiencias con las adicciones. A esa gente, quiero decirle gracias», ha añadido el actor californiano.

Un ejemplo para otros

También anuncia que «acepta con humildad» seguir aprovechando la ayuda de la gente para, más adelante, poder convertirse en un ejemplo para otros enfermos.

El actor, realizador y guionista de 46 años, posee dos premios Oscar, uno por 'El indomable Will Hunting', como mejor guión original, y otro como director de 'Argo'.

Tras una relación amorosa con Jennifer López, y otra anterior con la actriz Gwyneth Paltrow, el actor estuvo casado diez años (2005-2015) con la también actriz Jennifer Garner, madre de sus tres hijos.