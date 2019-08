El actor leonés Héctor Arteaga participará en la apuesta estrella para 2020 de Movistar +, 'La Unidad' Héctor Arteaga. Un thriller policiaco que mezclará la acción con los conflictos personales, dirigido por Dani de la Torre y que contará con seis episodios de 50 minutos LEONOTICIAS León Lunes, 12 agosto 2019, 11:13

El actor leonés Héctor Arteaga interpretara al dueño de un bar en 'La unidad' ficción que produce Vaca Films y que en estos momentos se encuentra en las ultimas semanas de rodaje. La filmación se han prolongado durante veinte semanas en localizaciones de Melilla, Tánger, Perpignan, Girona, Madrid, Galicia, Nigeria y Toulouse.

La serie es la apuesta estrella de Movistar + para 2020. Está dirigida por Dani de la Torre (La sombra de la ley) con guión de Alberto Marini y Amelia Mora. «La unidad» es un thriller policiaco que mezclará la acción con los conflictos personales de sus protagonistas, contará con seis episodios de 50 minutos.

En el reparto de la serie, a parte del leones Héctor Arteaga podemos encontrar a Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco, Fele Martínez, Alba Bernabé, Francesc Orellá, Pepo Oliva, Amina Leony, Miquel Insúa, Fariba Sheikhan, Mekki Kadiri, Hamid Krim, Omar Ben Talej, Mourad Ouani, Moussa Echarif, Bouzan Hadawi, Said El Mouden y Tarik Rmili.

Héctor Arteaga hasta el momento siempre interpretó pequeños papeles, pero ya es considerado todo un veterano de la pequeña pantalla, ya que a participado en casi una treintena de ficciones nacionales e internacionales como «Vivir sin permiso» y «Piratas» en Telecinco, «Fariña» en Antena 3, «El final del camino» en La 1 de TVE, «The legend of the blue sea» para la televisión Coreana SBS, «El faro» en televisiones autonomicas (Forta), «El sabor de las margaritas» en Netflix, «Antes de perder» en Playz, «Hospital Real» en TVG y RTP, «Juana de Vega» en TVG, etc.

Héctor Arteaga también a trabajado en cine, concretamente en 8 peliculas en las que destacan: «Santiago Apostol» un film paniberoamericano dirigido por el mexicano Alan Coton en el que comparte pantalla con galanes de telenovela como Julian Gil, Marcelo Córdoba, Alejandro Sirvent, Marlene Favela ... y hasta con la mismisima Ana Obregon.

«El Santa Isabel» film Hispano-Argentino dirigido por Paula Cons en el cual Héctor Arteaga trabajó junto a Nerea Barros, Darío Grandinetti y Aitor Luna (Aun por estrenar)

«Luz de soledad» pelicula dirigida por Pablo Moreno en la que Héctor Arteaga trabajó junto a Lolita, Laura Contreras, Raúl Escudero,Lucia Barrado y Elena Furiase entre otros.

«Lobos sucios» Coproducción Hispano-Belga dirigida por Simón Casal. En esta cinta Héctor Arteaga comparte pantalla con Marian Álvarez, Manuela Vellés, Isak Férriz, Pierre Kiwitt, Thomas Coumans, Sam Louwyck entre otros.

«Dos mejor que Una, Sol y Luna», una cinta Hispano-Dominicana dirigida por José Enrique Pintor. Héctor Arteaga trabajo junto a Nerea Barros, Manuel Manquiña, Dalisa Alegría y Frank Perozo entre otros.

A conducido un programa de entrevistas titulado «Arteaga & Friends». Por él han pasado famosos como el vidente Sandro Rey, el presentador Toni Rovira o el ilusionista Charlie Mag entre otros muchos mas. El programa se emite en cadenas locales de toda España y Latinoamerica.

También a participado en 2 documentales «El caso Diana Quer, 500 días» y «La batalla desconocida» ambos dirigidos por Paula Cons. Otros 2 cortometrajes «Lurna» y «Fear» , en el videoclip «Salto al vacio» de la banda Coruñesa Nortones y varias campañas publicitarias entre otros trabajos.

Héctor Arteaga se hace también muy conocido a nivel nacional por ser el unico que realizó una entrevista a los padres de Asunta —la niña asesinada en Galicia en 2013—. En ese momento salto a los principales medios del país. Colaboró como tertuliano en el magacín matinal de Ana Rosa Quintana y en otros programas del grupo Mediaset.

Hasta le hemos podido ver como invitado de la cena que preparo otro televisivo como es Daniel Iglesias en el programa «Hoy cocinas tu» presentado por Eva Arguiñano, emitido en diversos canales del grupo Atresmedia.

Héctor Arteaga no es el unico de su familia en esto de la televisión, ya que es primo del también televisivo leonés Jesús Calleja.

A parte de actor, presentador y tertuliano Héctor Arteaga es colaborador en la revista Playboy España en la que en cada numero nos trae una nueva entrevista a personajes del mundo del cine, la musica y la cultura. Para dicha revista a entrevistado al actor Ramón Langa, a los creadores de los megamixes, el Dreamteam (Toni Peret, Jose M. Castells y Quique Tejada), al cocinero y presentador David De Jorge (Robin Food), al director de cine Dani de la Torre, etc.

También es DJ y colaborador en radios, manager artistico y empresario de eventos.

Sinopsis oficial de la serie «La unidad»

La historia se desarrolla en torno al personaje de Carla (Nathalie Poza), la jefa de la Unidad de la Investigación Policial contra el terrorismo yihadista.

Cuando una de sus operaciones acaba con la detención de Salah Al Garheeb, el líder más buscado del mundo, el éxito se vuelve la mayor amenaza de la historia. España se pone en el punto de mira de sus seguidores, encabezados por su hijo y que se suman por miles. Muchos, dispuestos a atentar con su vida.

En la situación de máximo peligro que se ha vivido nunca, Carla tendrá que lidiar con sus propios conflictos. También personales. Entre ellos, Marcos, padre de su hija, del que se está separando y uno de los mejores agentes con los que puede contar la unidad. Junto a ellos, un equipo de policías, entregados a la investigación más importante del país con conexiones internacionales.

Unos profesionales necesariamente invisibles con misiones desconocidas para proteger a miles de personas mientras intentan resolver unas vidas privadas que su oficio, en parte, les ha arrebatado.