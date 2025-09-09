Los Calechos de Babia y Luna ultiman una nueva temporada llena de literatura El 20 de septiembre la comarca celebrará una jornada en el marco del VI certamen de relatos con la asistencia de los autores

Días de literatura, de patrimonio cultural y de poner en valor una de las zonas más bonita de España: las comarcas de Babia y Luna. El próximo sábado 20 de septiembre se celebra una nueva edición de los Calechos de Babia y Luna, una ocasión en la que compartir el amor por la escritura y esta tierra de León.

El evento, que arranca por la mañana en el hotel de La Mora de Carrasconte, contará con la participación de Pepe Monteserín, polifacético de la cultura asturiana que hablará sobre su debut como compositor.

Además, los autores que forman parte de la de parte del VI certamen de relatos que contó con Mercedes Fosteus, Mercedes González Rojo, Tere Priero y Ángel Quiñones como jurados, participarán en la jornada.

Con prólogo de la propia Mercedes Fosteus, en esta edición participan: David Manuel Baños Gallego, Ángeles del Blanco Tejerina, Laly del Blanco Tejerina, Juan Gil Marcos, José Gutiérrez Alaiz, Armando Gutiérrez Rodríguez, Blanca Iglesias Manjón, Antonio Marina Justel Cadierno, Guadalupe Lorenzana Rodríguez, Sol Marcos Buschek, María Manuela Martínez Mínguez, Bernadino Rodríguez Arce.

El evento estará acompañado, como viene siendo habitual, por la música de acordeonistas y pandereteras que pondrán la nota final a una jornada para recordar.