El lienzo autodestruido de Banksy se expone en Alemania La 'Niña con globo' quedó rasgada tras venderse el pasado octubre por 1,2 millones de euros en una subasta COLPISA/AFP Berlín Miércoles, 9 enero 2019, 19:40

El lienzo del artista británico Banksy, que se autodestruyó parcialmente en una subasta en octubre, se exhibirá durante un mes en Alemania a partir del 5 de febrero, anunció este martes el Museo Frieder Burda en Baden-Baden.

El artista callejero causó sensación el 5 de octubre cuando hizo que una obra suya quedara parcialmente rasgada instantes después de haberse vendido en una subasta de la casa Sotheby's de Londres por 1,2 millones de euros.

Ahora la obra 'a medias' será presentada por primera vez al público tras ese golpe de efecto ampliamente reseñado por la prensa internacional, afirmó el museo en un comunicado. Banksy integró un mecanismo en el espeso marco dorado que permitía rasgar la obra 'Girl with Balloon' (Niña con globo), una reproducción en acrílico y aerosol de una de sus pinturas más conocidas de 2006 -una niña que deja volar un globo rojo con forma de corazón-.

'Love is in the bin' ('El amor está en la basura'), como se llama el montaje artístico de Banksy en Sotheby's London en 2018, con la sorpresiva autodestrucción de su pintura de «Girl with Balloon», será expuesta hasta el 3 de marzo. «Nos esperamos que la muestra despierte un gran interés, en particular de jóvenes y seguidores de Banksy», dijo Henning Schaper, director del museo, que considera que la exposición de la obra tiene que participar de «una democratización consecuente del arte».

Según Banksy -cuya identidad sigue siendo un misterio-, la casa de subastas no estaba al corriente de que la obra iba a autodestruirse. «Banksy no destruyó una obra de arte durante la subasta, sino que creó una», afirmó entonces en un comunicado Alex Branczik, jefe del departamento de arte contemporáneo de Europa de Sotheby's.

La compradora de la obra, que según Sotheby's es una coleccionista europea, dijo haberse sentido «conmocionada al principio». «Pero poco a poco me di cuenta de que iba a poseer mi pedazo de historia del arte», explicó en el comunicado.

Nueva subasta

Por otra parte, el último grafiti de Banksy, que apareció en la fachada de un garaje de Gales el mes pasado, podría ser adquirido por unos 110.660 euros.

Según publicó este miércoles la cadena británica BBC, un comprador estaría interesado en adquirir por esa cantidad la obra, ubicada en concreto en el distrito suburbano de Taibach, en la ciudad galesa de Port Talbot, informa Efe. El marchante de arte John Brandler manifestó al medio público del Reino Unido que su cliente está dispuesto a pagar un cifra «de seis números» por la pintada del grafitero anónimo porque «encaja muy bien en su colección».

La creación apareció el 19 de diciembre ocupando dos paredes. En una de ellas se muestra a un niño jugando con lo que parece ser nieve y en la otra se descubre que los copos con los que se divierte son realmente cenizas y humo procedentes del incendio de un contenedor.

El propietario del garaje reconvertido en obra de arte, Ian Lewis, se quejó esta misma semana de la «presión» que esta viviendo por tener que custodiar la pieza. «Está siendo muy, muy estresante y muy surrealista», señaló el hombre, de 55 años, quien apuntó que si no fuera por la ayuda brindada para seguridad por el actor Michael Sheen, «ya habría perdido la obra por vandalismo».