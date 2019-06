El cuadro más caro para el yate más caro Reuters El 'Salvator Mundi' de Leonardo, del que no se sabe nada desde 2017, cuelga de las paredes del barco del príncipe heredero saudí MIKEL AYESTARAN Jerusalén Martes, 11 junio 2019, 21:49

El especialista en el mercado del arte Kenny Schachter ha puesto fin al misterio sobre el paradero del 'Salvator Mundi', obra del siglo XVI que se atribuye a Leonardo da Vinci. El cuadro más caro de la historia permanece oculto al público desde el 15 de noviembre de 2017, cuando un comprador pagó 400 millones de euros en una puja en la casa Christie's en Nueva York. Como después desveló 'The New York Times', se trataba del príncipe Bader bin Abdullah bin Farhan al Saud, ministro de Cultura saudí, que lo compró para entregárselo al príncipe heredero, Mohamed bin Salman (MBS). «Al parecer, la obra se trasladó en el avión de Mohamed bin Salman en plena noche para instalarse en su yate, el Serene», reveló Schachter al portal 'Artnews'.

Desde su compra, solo el joven príncipe y los invitados a su megayate disfrutan de la obra de arte. MBS parece dispuesto a romper marcas en todos los campos, y el cuadro más caro de la historia cuelga de la pared de uno de los diez yates más grandes del mundo (tiene siete cubiertas, un hangar y dos plataformas de aterrizaje para helicópteros). El barco le costó 100 millones más de dólares que el 'Salvator Mundi' y en ambos casos los vendedores eran de origen ruso. «La pintura fue encontrada en jirones: dividida en cinco partes, que fueron unidas durante su restauración (...). ¿Qué daño podría hacerle un chorrito de agua salada?», se pregunta de forma irónica Schachter en 'Artnews'. MBS se suma así a la moda de colgar arte en los yates que también comparte el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, dueño del Manchester City de origen emiratí que cuenta con «cientos de cuadros» en su barco, el Topaz.

El Louvre de Abu Dabi anunció una exhibición con el 'Salvator Mundi' en septiembre y la calificó de «un regalo al mundo», pero tuvo que posponerla a última hora sin dar explicaciones ni fijar una nueva fecha, lo que acrecentó el misterio sobre el paradero de la obra. Pese a la estrecha relación entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, parece que los planes de MBS para la pintura son otros. Según 'Artnews', desea que esta representación de Jesucristo con una mano en señal de bendición y la otra sosteniendo el mundo en forma de esfera de cristal sea la guinda del proyecto cultural de Al-Ula, considerada la Petra saudí por sus ruinas nabateas y que aspira a convertir en un centro del turismo cultural mundial.

Hasta el momento no ha habido reacción oficial de Riad a la información publicada por 'Artnews' sobre un cuadro polémico porque durante muchos años se pensó que no era obra de Da Vinci, sino de uno de sus discípulos. Esta opinión la siguen defendiendo algunos expertos, pero no MBS, que rompió el mercado para poderlo admirar, de momento, mientras surca los mares.