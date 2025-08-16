Pueblos desalojados y confinados por los incendios forestales de León La complicada situación de los fuegos activos en León obliga a la evacuación de poblaciones de manera, casi, constante

I. Santos León Sábado, 16 de agosto 2025, 23:41 | Actualizado 23:59h.

La complicada situación de los fuegos activos en León obliga a la evacuación de poblaciones de manera, casi, constante. El sábado comenzó con una buena noticia en relación a las poblaciones que había sido evacuadas y no hubo más. A primera hora se anunció, y llevó a cabo, el realojo de más de 2.000 leoneses en las 15 localidades del incendio de Castrocalbón que eran los últimos que quedaban por volver a casa. Pero, tal como explicó Diego, «eso no significa que estemos en buena situación porque a lo largo del día hemos tenido que proceder a diferentes desalojos».

Actualmente, hay 28 localidades desalojadas y con unas 1.400 personas. La complicada evolución de los incendios y algunos nuevos ha motivado estas decisiones. Uno de ellos ha sido un fuego iniciado en la tarde de este sábado, que en muy poco tiempo pasó a nivel 2 de peligrosidad. El fuego de Canalejas, en el municipio de Almanza, ha motivado el desalojo de seis localidades, Canalejas, Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba, Valcuende y La Espina. Algunos de ellos alojados en la Casa de Cultura de Almanza y otras se van a quedar en Puente Almuey en albergue o en las escuelas.

A última hora de la jornada ha entrado en Oencia un virulento fuego que viene de Orense, en este caso son seis las localidades también a desalojar, que van a ir al pabellón de Villafranca, donde ya hay un operativo montado por días anteriores con la colaboración de Cruz Roja. Arnado, Gestoso, Leiroso, Villarrubín, Sabitul y y Lucío.

Finalmente, el otro fuego de este sábado ha llegado a Caín. «A última hora hemos tenido que proceder al desalojo de Caín, en el municipio de Posada de Valdeón, porque entra un incendio desde Asturias por la ruta del Cares». Esta evacuación de los vecinos se produce por evitar peligros «fundamentalmente por desprendimiento de rocas en la propia población de Caín», manifestó tras la reunión de Cecopi Eduardo Diego Pinedo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia.

En cuanto al incendio de Yeres y Llamas de Cabrera, se han incorporado a las localidades ya evacuadas tres nuevas: Pobladura de la Sierra, Piedras Albas y Prada de la Sierra. También se suman dos localidades por evitar riesgos y en el incendio de Paradiña se ha incorporado Paradiña y Pobladura de Somoza.En el fuego de Barniedo, que ayer estaba desalojado Portilla de la Reina, se ha añadido Llánaves y Casasuertes.

Por otro lado, hay poblaciones confinadas (no dejan ir a turistas y los vecinos no deben salir de las casas) Santalavilla y Odollo del del incendio de de Llamas de Cabrera.