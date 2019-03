El 'nuevo' Leitariegos se atasca tras desestimarse la adjudación del contrato por fallos en el estudio ambiental Estación de Leitariegos. El portavoz socialista, José Pellitero, reitera su petición del último Pleno de la Diputación para que el presidente Majo asuma personalmente las gestiones de la ampliación de Leitariegos LEONOTICIAS León Sábado, 30 marzo 2019, 13:03

El portavoz del PSOE en la Diputación de León, José Pellitero, ha manifestado que «el desarrollo de toda una comarca como Laciana no puede seguir padeciendo la incompetencia del equipo de gobierno del PP en la institución provincial». Pellitero responde así a los «fallos detectados» en la contratación del estudio de impacto ambiental para ampliar la estación de esquí de Leitariegos, ante los que la mesa de contratación propone ya que «el proceso de adjudicación sea desestimado».

El diputado socialista señala que lo más probable es que la comisión correspondiente convocada para el próximo miércoles decida reiniciar de cero el contrato, «con lo que perderemos más tiempo del que ya hemos perdido». José Pellitero manifiesta que el proyecto de ampliación de Leitariegos se ha convertido ya en el «campeón de los despropósitos» del mandato del presidente Juan Martínez Majo.

«El equipo que gobierna la Diputación ha dejado pasar dos años desde que recibió una subvención de la Junta de 2,4 millones para ampliar Leitariegos. Como corríamos el riesgo de perder esa ayuda y la que queda pendiente de otro millón de euros, ya ha habido que pedir una prórroga, pero nos enteramos de que las actuaciones que se pretenden ejecutar tienen un desfase de 2,2 millones respecto al coste inicial de 7,7 millones de euros. Ahora, hay que iniciar de nuevo la contratación de algo tan básico y delicado para este proyecto como el estudio de impacto ambiental porque no se garantiza el procedimiento…», recuerda Pellitero, a lo que remata: «Es imposible hacerlo peor, a no ser que haya algún interés en que no salga adelante».

El portavoz socialista recuerda que la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos fue incluida por la Junta en el Plan de Dinamización Económica de Municipios Mineros con la financiación autonómica de casi la mitad del proyecto. «Si es esta la manera que tiene el PP de dinamizar los municipios mineros, condenándolos a seguir esperando en la casilla de salida, mejor que lo deje. Esto evidencia lo que venimos denunciado desde hace tiempo: que el PP sólo sabe vende humo», indica José Pellitero.

El diputado provincial del PSOE reitera su petición del último Pleno de la Diputación para exigir a Juan Martínez Majo que asuma personalmente las gestiones de la ampliación Leitariegos.