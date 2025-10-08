La provincia de León registra 15 fallecidos en accidentes de tráfico en lo que va de año Tres de cada diez siniestros se debieron a una distracción al volante

La provincia de León registró en lo que va de año un total de 13 siniestros de tráficos mortales con 15 fallecidos, lo que supone nueve accidentes menos que en 2024 y once víctimas mortales menos, mientras que en tres de cada diez la causa fue una distracción al volante.

Además, la Jefatura Provincial de Tráfico de la Guardia Civil ha interpuesto 979 denuncias por superar la tasa de alcohol permitida, 1.069 por la presencia de drogas en conductores, 552 infracciones por el uso indebido del teléfono móvil y 107 por el uso de auriculares.

Control de las distracciones

Así lo resaltaron este miércoles 8 de octubre el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, el jefe provincial de Tráfico, Gonzalo León, y el coronel de la Guardia Civil de León, Julio Andrés Gutiérrez, con motivo del desarrollo de un control de las distracciones al volante enmarcado la campaña especial de vigilancia que desarrolla la Dirección General de Tráfico, al que también asistió el delegado provincial de Aspaym, Honorino Acebes.

Junto con los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, voluntarios la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos informaron a los conductores sobre las consecuencias del alcohol y las drogas en la conducción.

Desde el lunes, día 6 de octubre, hasta este domingo, día 12, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales de los municipios adheridos a la iniciativa, vigilarán todo tipo de distracciones tanto en las vías interurbanas como en las del ámbito urbano.

Operation Focus on the Road

La campaña se enmarca en la Operation Focus on the Road que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network). Además, también participan voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas, que desde 2007 colaboran con la DGT en diferentes acciones de concienciación a conductores.

Así, los voluntarios de Aspaym acompañan a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles para ayudar a transmitir el mensaje de la importancia de reducir las conductas de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo que comprometen la seguridad de la circulación y ponen en peligro tanto sus vidas como la del resto de los usuarios de las vías y, al mismo tiempo, mostrar con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico.

El uso indebido del teléfono móvil mientras se conduce continúa siendo la distracción sancionable más frecuente tal y como demuestran los resultados de la última campaña de vigilancia y control de distracciones al volante, realizada del 7 al 13 de octubre del pasado año y a la que se sumaron 419 municipios de 41 provincias. En ella, el 48,2 por ciento de las denuncias fue por utilización del teléfono móvil al volante, un porcentaje diez puntos por encima del de la campaña de 2023.