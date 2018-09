El procurador de Ciudadanos pregunta por el uso de especies autóctonas en la repoblación de La Cabrera Estado en el que quedó la Cabrera tras el incendio. El procurador leonés de Ciudadanos advierte que la Junta «está a tiempo de crear masas mixtas con ejemplares de la zona» LEONOTICIAS Jueves, 13 septiembre 2018, 10:19

El procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León Manuel Mitadiel ha presentado una pregunta para su contestación por escrito para conocer si el Gobierno autonómico está utilizando especies autóctonas en la repoblación de La Cabrera tras el gran incendio del 21 de agosto de 2017.

En este grave incendio ardieron 3.300 hectáreas de pino silvestre, roble, encina y vegetación de ribera como sauces, chopos, abedules y alisos, según los datos aportados por la propia Junta de Castilla y León en respuesta a diversas preguntas registradas por Ciudadanos. El procurador leonés de la formación naranja ha señalado que en estas respuestas la Junta ha aludido a medidas de restauración y recuperación de los valores ambientales «sin concretar estas actuaciones específicas».

Los habitantes de la zona han criticado a través de los medios de comunicación las labores de restauración y reforestación por no optar por especies de árboles de frondosas autóctonas, como robles, encinas, serbales o arraclanes ni por favorecer la regeneración natural de las especies arbustivas y arbóreas. Además, han señalado que no se han atendido las propuestas de las entidades locales y asociaciones de la zona afectada por el fuego para primer criterios economicistas y que no crean las condiciones para evitar nuevos incendios.

Por ello, Mitadiel ha advertido que la Junta de Castilla y León «está a tiempo de crear masas mixtas con especies autóctonas que cumplan los objetivos de mejora ambiental y menor propagación de los incendios», en caso de que este aspecto no esté incluido en el proyecto de reforestación.

En este sentido, el procurador leonés de la formación liberal ha preguntado por el tipo de especies que se están utilizando en la repoblación de la zona afectada por el incendio y los criterios para determinar su uso, además de si el proyecto de repoblación incluye especies autóctonas para la formación de masas mixtas de arbolado o como cortafuegos.