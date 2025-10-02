Piden una «reunión urgente» para negociar un nuevo convenio colectivo en el CTR de San Román El comité de empresa seguirá presidido por Fernando Abella, que lanza este primer mensaje a la UTE y a la Diputación

Leonoticias León Jueves, 2 de octubre 2025, 16:07

El comité de empresa de la UTE Legio VII que gestiona el CTR de la provincia de León ubicado en San Román de la Vega ha instado a la Diputación y a la propia UTE a sentarse «de manera urgente» para negociar un nuevo convenio laboral.

Desde este comité también reclaman a estas dos partes aclarar cuál va a ser la inversión en la planta para «adecuarnos a las exigencias que nos pide la Unión Europea».

Estas exigencias llegan después de las elecciones sindicales en las que Fernando Abella, del sindicato USO, se ha alzado con el resultado ganador, obteniendo el respaldo mayoritario de la plantilla y logrando los nueve delegados posibles en la representación sindical.